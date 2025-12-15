IRCTC अकाउंट का पासवर्ड ऐसे कर सकते हैं रीसेट, ये है एकदम आसान प्रोसेस

IRCTC Reset Process: आईआरसीटीसी आज देश के करोड़ों रेल यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर कैटरिंग और टूरिज्म सेवाओं तक, सब कुछ इसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए होता है. साल 2002 में शुरू हुआ IRCTC इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को स्टेशन पर लंबी लाइनों में लगने से राहत मिले और घर बैठे टिकट बुक हो सके.

समय के साथ यह सिस्टम पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हुआ है. टिकट एजेंट्स पर सख्ती के बाद आम यात्रियों के लिए बुकिंग और आसान हुई है. हालांकि डिजिटल सुविधा के साथ एक आम समस्या भी सामने आती है जैसे पासवर्ड भूल जाना. कई बार लॉगिन करते समय पासवर्ड याद नहीं रहता. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. IRCTC ने पासवर्ड रीसेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है.

क्यों पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत पड़ती है?

अक्सर ऐसा होता है कि लंबे समय तक लॉगिन न करने पर IRCTC का पासवर्ड याद नहीं रहता. कभी मोबाइल बदलने या ईमेल अपडेट होने की वजह से भी दिक्कत आती है. सुरक्षा कारणों से IRCTC समय समय पर पासवर्ड बदलने की सलाह भी देता है. अगर आप गलत पासवर्ड कई बार डाल देते हैं, तो अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक भी हो सकता है.

ऐसे हालात में पासवर्ड रीसेट ही सबसे आसान रास्ता होता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने या कस्टमर केयर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ मिनटों में घर बैठे ही नया पासवर्ड बनाया जा सकता है और अकाउंट दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है.

IRCTC अकाउंट का पासवर्ड कैसे करें रीसेट?

पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में www.irctc.co.in ओपन करें. होमपेज के ऊपर दाईं तरफ तीन लाइन वाले मेनू पर क्लिक कर Login विकल्प चुनें. लॉगिन पेज पर आपको Forgot account details? का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें. अब नए पेज पर अपना IRCTC यूजरनेम या रजिस्टर्ड ईमेल ID दर्ज करें.

इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और Next पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP आएगा. OTP डालते ही आप नया पासवर्ड सेट कर सकेंगे. सभी जानकारी भरने के बाद Update Password पर क्लिक करें. इसके बाद आप नए पासवर्ड से आसानी से लॉगिन कर पाएंगे.

