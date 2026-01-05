घने कोहरे के चलते 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने का प्लान बनाने से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled Due To Fog: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड के साथ-साथ कोहरे की परेशानी भी लेकर आया है. देश के कई हिस्सों में इन दिनों घना कोहरा देखने को मिल रहा है. जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में भी सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. दफ्तर जाने वाले लोग हों या जरूरी काम से निकलने वाले यात्री, सभी को पहले से ज्यादा वक्त और सावधानी बरतनी पड़ रही है.

कोहरे का असर सिर्फ सड़क यातायात तक सीमित नहीं रहा. बल्कि रेल सेवाएं भी इसकी चपेट में आ गई हैं. कम विजिबिलिटी के चलते ट्रेनों की रफ्तार घटाई गई है. कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी देरी से चल रही हैं, जबकि सुरक्षा कारणों से 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं. तो सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेना समझदारी होगी.

इन रूट्स से जाने वालों को होंगी मुश्किलें

घने कोहरे के चलते रेलवे ने कई अहम रूट्स पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है. मौजूदा समय में 20 से ज्यादा ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं. जबकि कुछ ट्रेनें मार्च तक भी बहाल नहीं होंगी. पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर और अंबाला जैसे बड़े रूट्स इससे प्रभावित हैं. इन रद्द ट्रेनों का असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा. खास तौर पर बिहार जाने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या सीमित हो गई है. ऐसे में यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेना बेहतर रहेगा.

27 फरवरी तक ट्रेनें कैंसिल

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जंक्शन -मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

