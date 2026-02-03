Jharkhand Train Cancelled: फरवरी की शुरुआत झारखंड जाने वाले रेल यात्रियों के लिए थोड़ी परे लेकर आ रही है. टाटानगर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ने वाला है. क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में बड़े पैमाने पर विकास के काम किए जा रहे हैं. पटरियों और रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया गया ब्लॉक अब ट्रेनों की आवाजाही पर साफ दिखेगा.

इस दौरान कुछ ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. कुछ को बीच रास्ते में ही रोका जाएगा और कुछ को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा. अगर आपकी यात्रा फरवरी में तय है. तो सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे अचानक होने वाली परेशानी से बचा जा सके.

इन ट्रेनों पर होगा असर

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस ब्लॉक का सबसे ज्यादा असर रोज सफर करने वाले मेमू यात्रियों पर पड़ेगा. ट्रेन नंबर 68046 और ट्रेन नंबर 68045 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 3, 5 और 7 फरवरी 2026 को पूरी तरह कैंसिल रहेगी. ट्रेन नंबर 68077 और ट्रेन नंबर 68078 आद्रा भागा आद्रा मेमू 3, 5 और 8 फरवरी को नहीं चलेगी.

वहीं ट्रेन नंबर 68053 और ट्रेन नंबर 68054 आद्रा बराभूम आद्रा मेमू 8 फरवरी को कैंसिल रहेगी. यह ट्रेनें भले टाटानगर से सीधे न गुजरती हों. लेकिन आद्रा रूट से जुड़ी कनेक्टिंग यात्रा पर इनका सीधा असर पड़ेगा. टाटानगर से आगे सफर करने वाले यात्रियों को समय, रूट और दूसरे साधन पहले से देख लेने चाहिए. जिससे सफर के दिन असुविधा न हो.

टाटानगर आसनसोल बराभूम मेमू टाटानगर नहीं जाएगी

इस ब्लॉक का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो टाटानगर से आद्रा और आगे की लोकल कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं. ट्रेन नंबर 68056 और 68060 टाटानगर आसनसोल बराभूम मेमू 3, 4, 5 और 7 फरवरी 2026 को आद्रा से ही शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. इस रूट पर आने जाने वालों को पहले से दूसरी व्यवस्था देख लेनी चाहिए. इन दिनों बस या दूसरी ट्रेनों से जाना सही रहेगा.

झारग्राम–धनबाद–झारग्राम एक्सप्रेस बीच में शार्ट टर्मिनेट रहेगी

ट्रेन नंबर 18019 और 18020 झारग्राम धनबाद झारग्राम एक्सप्रेस 2 से 5 फरवरी के बीच बोकारो स्टील सिटी से ही चलाई जाएगी. यानी इन दिनों यह ट्रेन अपने रेगुलर रूट पर धनबाद तक नहीं पहुंचेगी. इससे धनबाद और आगे की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को समय से पहले वैकल्पिक व्यवस्था देखनी होगी.

इसी दौरान ट्रेन नंबर 13503 और 13504 बर्द्धमान हटिया बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 2 फरवरी को एनएससीबी गोमो से चलेगी वहीं ट्रेन नंबर 68090 और 68089 आद्रा मिदनापुर आद्रा मेमू 2 से 7 फरवरी तक गरबेता से शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी और 8 फरवरी को बिष्णुपुर से चलाई जाएगी.

टाटानगर–हटिया एक्सप्रेस का रूट हुआ चेंज

ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 3, 4, 5 और 7 फरवरी 2026 को अपने रेगुलर मार्ग रूट से नहीं चलेगी. इन तारीखों पर इसे चांडिल, गुंडा बिहार और मुरी होकर डायवर्ट रूट से चलाया जाएगा. रूट बदलने की वजह से बीच के कुछ स्टेशनों पर इसका ठहराव प्रभावित हो सकता है. जिन यात्रियों ने इन स्टेशनों के लिए टिकट बुक किया है, उन्हें सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लेना चाहिए.

