रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात

Train Night Travelling Rules: भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई ऑफिस के काम से निकलता है. तो कोई घर लौटने या घूमने जाता है. भीड़भाड़ वाले जनरल डिब्बे से लेकर आरामदायक एसी कोच तक. हर क्लास में यात्रियों की लंबी कतारें होती हैं. भारतीय रेलवे रोजाना हजारों ट्रेनें चलाती है.

जो देश के हर कोने को जोड़ती हैं. लेकिन अगर आप रात के समय ट्रेन में सफर करते हैं. तो कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं. यह गलतियाँ न केवल दूसरों के लिए परेशानी बनती हैं. बल्कि रेलवे नियमों के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए सफर से पहले इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

स्पीकर में गाने चलाना या कॉल पर चिल्लाना

रात में अक्सर ट्रेन में सफर करते वक्च लोगों को कुछ काॅमन गलतियों के बारे में पता नहीं होता है. जिस वजह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ट्रेन में सफर करते समय अपने मोबाइल के स्पीकर में तेज आवाज में गाना चलाना या वीडियो देखना सबसे काॅमन गलती है. रात के वक्त ऐसा करना दूसरे यात्रियों के आराम में खलल डाल सकता है. रेलवे एक्ट के तहत अगर कोई यात्री दूसरों को डिस्टर्ब करता है.

यह भी पढ़ें: IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम

तो शिकायत मिलने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करें. इसी तरह कॉल पर तेज आवाज में बात करना या स्पीकरफोन ऑन रखना भी परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए इन गलतियों से जरूर बचें.

रात में कोच की लाइट जलाकर रखना

अक्सर यात्री रात में पढ़ने या बातें करने के लिए कोच की मुख्य लाइटें जलाए रखते हैं,. लेकिन रेलवे नियम कहते हैं कि रात के समय सिर्फ नाइट लाइट ही चालू रखी जा सकती है. बाकी लाइटें बंद करना हर यात्री की जिम्मेदारी है जिससे दूसरों की नींद में परेशानी न हो. अगर कोई यात्री शिकायत करता है कि आपकी वजह से उसे परेशानी हो रही है. तो रेलवे अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं. कई बार यह चेतावनी देकर छोड़ा जाता है. लेकिन बार-बार ऐसा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर

ग्रुप में हंगामा या तेज बातें करना

रात में सफर कर रहे हैं तो शांति बनाए रखना जरूरी है. दोस्तों या परिवार के साथ बातें करते हुए अक्सर लोग आवाज ऊंची कर देते हैं या गेम खेलने लगते हैं. जिससे दूसरों को दिक्कत होती है. कई बार यात्री ऐसी हरकतों की शिकायत TTE या रेलवे पुलिस से कर देते हैं. अगर चेतावनी के बाद भी आप ऐसा करते हैं. तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस