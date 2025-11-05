हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात

रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात

Train Night Travelling Rules: रात के समय ट्रेन में इन कामों को करना आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. ऐसी गलती पर यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है. जान लें नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Train Night Travelling Rules: भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई ऑफिस के काम से निकलता है. तो कोई घर लौटने या घूमने जाता है. भीड़भाड़ वाले जनरल डिब्बे से लेकर आरामदायक एसी कोच तक. हर क्लास में यात्रियों की लंबी कतारें होती हैं. भारतीय रेलवे रोजाना हजारों ट्रेनें चलाती है. 

जो देश के हर कोने को जोड़ती हैं. लेकिन अगर आप रात के समय ट्रेन में सफर करते हैं. तो कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं. यह गलतियाँ न केवल दूसरों के लिए परेशानी बनती हैं. बल्कि रेलवे नियमों के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए सफर से पहले इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी. 

स्पीकर में गाने चलाना या कॉल पर चिल्लाना

रात में अक्सर ट्रेन में सफर करते वक्च लोगों को कुछ काॅमन गलतियों के बारे में पता नहीं होता है. जिस वजह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ट्रेन में सफर करते समय अपने मोबाइल के स्पीकर में तेज आवाज में गाना चलाना या वीडियो देखना सबसे काॅमन गलती है. रात के वक्त ऐसा करना दूसरे यात्रियों के आराम में खलल डाल सकता है. रेलवे एक्ट के तहत अगर कोई यात्री दूसरों को डिस्टर्ब करता है.

यह भी पढ़ें: IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम

तो शिकायत मिलने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करें. इसी तरह कॉल पर तेज आवाज में बात करना या स्पीकरफोन ऑन रखना भी परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए इन गलतियों से जरूर बचें.

रात में कोच की लाइट जलाकर रखना

अक्सर यात्री रात में पढ़ने या बातें करने के लिए कोच की मुख्य लाइटें जलाए रखते हैं,. लेकिन रेलवे नियम कहते हैं कि रात के समय सिर्फ नाइट लाइट ही चालू रखी जा सकती है. बाकी लाइटें बंद करना हर यात्री की जिम्मेदारी है जिससे दूसरों की नींद में परेशानी न हो. अगर कोई यात्री शिकायत करता है कि आपकी वजह से उसे परेशानी हो रही है. तो रेलवे अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं. कई बार यह चेतावनी देकर छोड़ा जाता है. लेकिन बार-बार ऐसा करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर

ग्रुप में हंगामा या तेज बातें करना

रात में सफर कर रहे हैं तो शांति बनाए रखना जरूरी है. दोस्तों या परिवार के साथ बातें करते हुए अक्सर लोग आवाज ऊंची कर देते हैं या गेम खेलने लगते हैं. जिससे दूसरों को दिक्कत होती है. कई बार यात्री ऐसी हरकतों की शिकायत TTE या रेलवे पुलिस से कर देते हैं. अगर चेतावनी के बाद भी आप ऐसा करते हैं. तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: 3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस

Published at : 05 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Fine Utility News Train Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
क्रिकेट
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
क्रिकेट
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget