3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस

जब आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा को रद्द कर दिया है, तो कोई कटौती नहीं होगी. आपका पूरा टिकट अमाउंट वापस कर दिया जाएगा. रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. लेकिन रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने में कुछ दिन लग सकते हैं, आमतौर पर 7 दिन और अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है.