हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस

3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस

खासकर सर्दियों में कोहरे, बारिश या अन्य मौसम की खराबियों की वजह से ट्रेन अक्सर अपने तय समय से देर से चलती है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 06:57 AM (IST)
खासकर सर्दियों में कोहरे, बारिश या अन्य मौसम की खराबियों की वजह से ट्रेन अक्सर अपने तय समय से देर से चलती है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी होती है.

भारत में सफर करने का सबसे किफायती और भरोसेमंद तरीका ट्रेन है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं. लेकिन खासकर सर्दियों में कोहरे, बारिश या अन्य मौसम की खराबियों की वजह से ट्रेन अक्सर अपने तय समय से देर से चलती है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाए और आप अपनी यात्रा को रद्द करना चाहें, तो आप पूरा पैसा वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट कैंसिल कराकर TDR फाइल करना होता है. तो आइए इसका स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस जानते हैं.

अगर आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट चल रही है और आप अब यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप पूरा रिफंड पाने के लिए टिकट कैंसिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि यह सुविधा सिर्फ तभी मिलेगी जब आप सफर शुरू करने से पहले टिकट कैंसिल करें.
अगर आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट चल रही है और आप अब यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप पूरा रिफंड पाने के लिए टिकट कैंसिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि यह सुविधा सिर्फ तभी मिलेगी जब आप सफर शुरू करने से पहले टिकट कैंसिल करें.
जब आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा को रद्द कर दिया है, तो कोई कटौती नहीं होगी. आपका पूरा टिकट अमाउंट वापस कर दिया जाएगा. रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. लेकिन रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने में कुछ दिन लग सकते हैं, आमतौर पर 7 दिन और अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है.
जब आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा को रद्द कर दिया है, तो कोई कटौती नहीं होगी. आपका पूरा टिकट अमाउंट वापस कर दिया जाएगा. रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. लेकिन रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने में कुछ दिन लग सकते हैं, आमतौर पर 7 दिन और अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है.
TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद वह डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप रेलवे को बताते हैं कि आपकी ट्रेन देर है और आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं. TDR फाइल करना जरूरी है ताकि रेलवे आपके रिफंड की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके.
TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद वह डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप रेलवे को बताते हैं कि आपकी ट्रेन देर है और आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं. TDR फाइल करना जरूरी है ताकि रेलवे आपके रिफंड की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके.
TDR फाइल करने का प्रोसेस IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर बहुत आसान है. IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें, Services टैब में जाकर File TDR ऑप्शन चुनें, My Transactions में जाएं और जिस टिकट का रिफंड चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें और कारण चुनें. इसके बाद सबमिट बटन दबाएं और रिक्वेस्ट भेज दें.
TDR फाइल करने का प्रोसेस IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर बहुत आसान है. IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें, Services टैब में जाकर File TDR ऑप्शन चुनें, My Transactions में जाएं और जिस टिकट का रिफंड चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें और कारण चुनें. इसके बाद सबमिट बटन दबाएं और रिक्वेस्ट भेज दें.
एक बार TDR फाइल हो जाने के बाद, रेलवे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर कर देता है. साथ ही आप TDR फाइल करने के अलावा कई और तरीकों से भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं. जैसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से, रेलवे कॉल सेंटर के जरिए और IRCTC मोबाइल ऐप या वेबसाइट से
एक बार TDR फाइल हो जाने के बाद, रेलवे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर कर देता है. साथ ही आप TDR फाइल करने के अलावा कई और तरीकों से भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं. जैसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से, रेलवे कॉल सेंटर के जरिए और IRCTC मोबाइल ऐप या वेबसाइट से
सिर्फ ट्रेन लेट होने पर ही नहीं, बल्कि और कई कारणों से भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं. जैसे ट्रेन का समय या रूट बदल जाना, प्राकृतिक आपदा या प्रशासनिक कारण, पर्सनल इमरजेंसी या अचानक परिस्थितियां और टिकट बुक करते समय कोई गलती होना.
सिर्फ ट्रेन लेट होने पर ही नहीं, बल्कि और कई कारणों से भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं. जैसे ट्रेन का समय या रूट बदल जाना, प्राकृतिक आपदा या प्रशासनिक कारण, पर्सनल इमरजेंसी या अचानक परिस्थितियां और टिकट बुक करते समय कोई गलती होना.
ऐसे में हमेशा जैसे ही ट्रेन लेट हो, तुरंत TDR फाइल करें. टिकट कैंसिल करने से पहले यात्रा शुरू न करें. बैंक अकाउंट डिटेल सही डालें ताकि पैसा सीधे अकाउंट में आए. अगर कोई दिक्कत आए तो रेलवे हेल्पलाइन या IRCTC सपोर्ट से संपर्क करें.
ऐसे में हमेशा जैसे ही ट्रेन लेट हो, तुरंत TDR फाइल करें. टिकट कैंसिल करने से पहले यात्रा शुरू न करें. बैंक अकाउंट डिटेल सही डालें ताकि पैसा सीधे अकाउंट में आए. अगर कोई दिक्कत आए तो रेलवे हेल्पलाइन या IRCTC सपोर्ट से संपर्क करें.
Published at : 04 Nov 2025 06:57 AM (IST)
Embed widget