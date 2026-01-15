हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचार्ट बनने के बाद RAC टिकट कैंसिल करें तो क्या मिलेगा रिफंड? जानिए रेलवे का नियम

चार्ट बनने के बाद RAC टिकट कैंसिल करें तो क्या मिलेगा रिफंड? जानिए रेलवे का नियम

RAC Rules: चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट RAC में चला गया है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो क्या रिफंड मिलेगा? रेलवे का क्या नियम है? नहीं पता तो फिर जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

RAC Rules:  भारतीय रेलवे रोजाना लाखों यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है. सस्ती, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा की वजह से ज्यादातर लोग दूसरे साधनों के मुकाबले ट्रेन को तरजीह देते हैं. लेकिन बढ़ती मांग के चलते कई रूट्स पर सीटें काफी पहले फुल हो जाती हैं. ऐसे में यात्रियों को अक्सर वेटिंग टिकट मिलता है. 

कई बार चार्ट बनने के बाद वही टिकट RAC में बदल जाता है. RAC का मतलब होता है आरक्षित सीट लेकिन पूरी नहीं यानी हाफ सीट. ऐसे में दो यात्रियों को एक सीट शेयर करनी पड़ती है. बहुत से लोग ऐसी यात्रा नहीं करना चाहते. तब सवाल उठता है कि अगर चार्ट बनने के बाद RAC टिकट कैंसिल किया जाए. तो क्या रेलवे रिफंड देता है या नहीं.

चार्ट बनने के बाद RAC टिकट कैंसिल करने का नियम?

अगर चार्ट तैयार होने के बाद आपका टिकट RAC में चला गया है और आप उस टिकट पर सफर नहीं करना चाहते. तो आप उसे कैंसिल कराकर रिफंड ले सकते हैं. रेलवे के नियम के मुताबिक इसके लिए आपको ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करना होगा या फिर TDR फाइल करनी होगी. 

यह भी पढ़ें: कार में ब्लोअर चलाना पड़ सकता है खतरनाक, नजरअंदाज की ये बातें तो जा सकती है जान

TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसीट. यह एक तरह की ऑनलाइन शिकायत या रिक्वेस्ट होती है जिसके जरिए आप बताते हैं कि आपने यात्रा नहीं की और रिफंड चाहते हैं. अगर आप तय समय के अंदर यह प्रोसेस पूरी कर देते हैं. तो रेलवे नियमों के अनुसार कटौती के बाद आपकी रकम वापस कर दी जाती है.

कब नहीं मिलेगा रिफंड?

अगर आप समय रहते टिकट कैंसिल नहीं करते या TDR फाइल नहीं करते. तो इस स्थिति में रेलवे कोई रिफंड नहीं देता. इसलिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. TDR फाइल करने के लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें. वहां बुक्ड टिकट हिस्ट्री के ऑप्शन में जाकर अपना टिकट चुनें और TDR फाइल करें. 

यह भी पढ़ें:क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत के बाद बकाये बिल का क्या होता है? बैंक किससे करेंगे वसूली?

पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता. भारतीय रेलवे लगातार अपने सिस्टम को बेहतर बना रहा है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. सही जानकारी होने से आप नुकसान से बच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:गलती से भी 26 जनवरी की परेड में मत ले जाना ये चीजें, वरना जेल में डाल देगी पुलिस

Published at : 15 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Railways News Utility News RAC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
दिल्ली NCR
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget