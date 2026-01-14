गलती से भी 26 जनवरी की परेड में मत ले जाना ये चीजें, वरना जेल में डाल देगी पुलिस

26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति से भरा होता है. इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था और एक संपूर्ण गणराज्य बना था. हर साल इस ऐतिहासिक मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है. इस परेड में राष्ट्रपति, विदेशी मेहमान, बड़े अधिकारी और कई वीवीआईपी शामिल होते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है. आम नागरिकों के लिए परेड देखना एक यादगार अनुभव जरूर होता है, लेकिन अगर आप बिना नियम जाने वहां पहुंच गए, तो आपकी खुशी परेशानी में बदल सकती है.

कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें साथ ले जाते हैं, जो सुरक्षा नियमों के खिलाफ होती हैं, और फिर उन्हें एंट्री नहीं मिलती या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.अगर आप भी 26 जनवरी को परेड देखने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं,थोड़ी सी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है. तो चलिए जानते हैं कि गलती से भी 26 जनवरी की परेड में कौन सी चीजें ना ले जाएं.

परेड में क्या ले जाना है पूरी तरह मना?

सुरक्षा कारणों से कई चीजों पर पूरी तरह रोक होती है. अगर आप इनमें से कोई भी सामान साथ ले जाते हैं, तो पुलिस आपको रोक सकती है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में हथियार, चाकू, ब्लेड, कैंची या कोई भी तेजधार वाली चीज, भारी बैग या बड़ा बैकपैक, नेल कटर, शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का नशीला पदार्थ, ज्वलनशील सामान जैसे माचिस, लाइटर आदिॉ, बिना अनुमति पावर बैंक, सेल्फी स्टिक और लेजर लाइट, ड्रोन या कोई प्रोफेशनल कैमरा इन चीजों को भूलकर भी साथ न ले जाएं. इनमें से कोई भी चीज प्रतिबंधित मानी जाती है और इनके साथ पकड़े जाने पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

परेड देखने जा रहे हैं तो बैग में क्या रखें?

सुरक्षा जांच को आसान बनाने के लिए कोशिश करें कि आप बहुत कम सामान लेकर जाएं. आप अपने बैग में सिर्फ आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, जरूरी डॉक्यूमेंट और छोटी पानी की बोतल जैसी जरूरी चीजें ही रखें. ध्यान रखें, पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है. बिना आईडी के आपको एंट्री मिलने में दिक्कत हो सकती है.

चेकिंग के समय इन बातों का रखें खास ध्यान

1. सुरक्षा जांच के दौरान अपना सारा सामान जांच के लिए देना जरूरी होता है.

2. सिर्फ तय किए गए एंट्री और एग्जिट गेट का ही यूज करें.

3. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

4. बच्चों और बुजुर्गों को साथ ले जा रहे हैं, तो उन पर खास ध्यान दें.

5. ज्यादा भीड़ वाले इलाकों से बचने की कोशिश करें.

6. बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाना भी नियमों के खिलाफ माना जाता है. खासकर सुरक्षा व्यवस्था, जवानों या बैरिकेडिंग की तस्वीरें लेना मना होता है. ड्रोन ले जाना तो पूरी तरह प्रतिबंधित है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें स्टेटस, 21 से 26 जनवरी तक बंद रहेगा दिल्ली का एयरस्पेस