घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें अप्लाई करने का तरीका

Delhi Pink Saheli Smart Card: दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है. जिससे दिल्ली की महिलाओं के लिए अब सफर पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को फ्री ट्रेवल की सुविधा मिलेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 नवंबर को इस कार्ड को जारी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि यह कार्ड महिलाओं 12 साल से ऊपर की लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव देगा. सरकार का मकसद है कि महिलाएं बिना किसी डर या झंझट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें. चलिए आपको बताते हैं कैसे घर बैठे बनवाया जा सकता है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

कैसे करें पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई?

दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लाॅन्च कर दिया है. इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा. इसके जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही भविष्य में इसे बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने की भी योजना है. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. क्या होगी इसके लिए पूरी प्रोसेस चलिए आपको बताते हैं.

अगर आप दिल्ली में रहती हैं और आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है. तो आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकती हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट या सहेली कार्ड पोर्टल पर जाना होगा. वहां पहचान पत्र और दिल्ली का एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा. यह कार्ड राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी किया जाएगा. जिससे यह बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकेंगे.

क्या हैं इसके फायदे?

दिल्ली में अब तक महिलाओं को बसों फ्री ट्रेवल करने के लिए पिंक स्लिप दी जाती थी. जिसमें कई बार धांधली की शिकायतें आती थीं. लेकिन अब इस कार्ड से यह सब खत्म होगा. आपको बता दें इस कार्ड का फायदा दिल्ली के ही निवासियों तक पहुंचेगा. यह कार्ड महिलाओं के लिए सिर्फ फ्री सफर हीं बल्कि सफर क आसान भी कर देगा. अब महिलाओं को बार-बार टिकट लेने की झंझट से छुटकारा मिल पाएगा. आपक बता दें दिल्ली की लाखों महिलाओं को इस कार्ड का फायदा मिलेगा.

