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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसफर खत्म होने के बाद भी वापस मिल सकते हैं टिकट के पैसे, जानिए रेलवे का नियम

सफर खत्म होने के बाद भी वापस मिल सकते हैं टिकट के पैसे, जानिए रेलवे का नियम

Indian Railways: रेलवे नियमों के मुताबिक, बुक की गई कैटेगरी के बजाय निचली कैटेगरी में यात्रा करने पर यात्री किराए के अंतर का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Aug 2026 08:08 PM (IST)
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Train Ticket Refund: ट्रेन टिकट रिफंड की बात आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में ट्रेन रद्द होने, टिकट कन्फर्म न होने या ट्रेन के काफी देर से चलने जैसी स्थितियां आती है. हालांकि, रेलवे के नियमों के तहत आप सफर पूरी करने के बाद भी टिकट के पैसे का कुछ हिस्सा वापस लें सकते हैं. लेकिन यह सुविधा आपको तभी दी जाती है, जब आपको किसी वजह से अपनी बुक की गई कैटेगरी के बजाय निचली कैटेगरी में सफर करना पड़ता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से....

क्या होता है LLC सर्टिफिकेट?

LLC का पूरा नाम लॉअर क्लास सर्टिफिकेट (Lower Class Certificate) है. यह सर्टिफिकेट ट्रेन में मौजूद टीटीई द्वारा जारी किया जाता है. ऐसे में जब आप अपनी बुक की गई कैटेगरी के बजाय निचली कैटेगरी में सफर करते हैं, तब आपको यह सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. इसके आधार पर आप अपने किराए के अंतर (Fare Difference) का रिफंड हासिल कर सकते हैं.  

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किन परिस्थितियों में मिल सकता है रिफंड?

  • अगर फर्स्ट एसी का कोच मौजूद न हो और आपको सेकेंड एसी में सफर करनी पड़े.
  • किसी तकनीकी खराबी के कारण एसी कोच बंद हो जाए और आपको स्लीपर या किसी दूसरे कोच में भेज दिया जाए.
  • बुक की गई कैटेगरी में सीट मौजूद न होने पर रेलवे निचली कैटेगरी में सफर की व्यवस्था करे.
  • ऐसे में आपको टीटीई द्वारा LLC जारी किए जाने पर किराए के अंतर की रकम वापस मिल सकता है.

रेलवे कब-कब देता है टिकट का रिफंड?

  • ट्रेन कैंसिल होने पर आपको पूरा किराया वापस किया जाता है.
  • ट्रेन का मार्ग बदलने या आंशिक रूप से कैंसिल होने पर निर्धारित नियमों के तहत रिफंड मिल सकता है.
  • ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाए और आप सफर न करे, तो ऐसे में आपको पूरा रिफंड मिल सकता है.
  • वेटिंग टिकट कन्फर्म न होने पर भी आपको किराया वापस किया जा सकता है. 

क्या करना चाहिए यात्रियों को?

अगर सफर के दौरान आपको बुक की गई कैटेगरी से नीचे की कैटेगरी में भेजा जाता है, तो ऐसे में आप बिना अपना वक्त गवाएं तुरंत टीटीई से संपर्क करें और LLC जारी कराने की प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना न भूलें. आपका यह छोटा-सा कदम आपको टिकट के किराए का अंतर वापस दिलाने में काफी मदद कर सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Utility News Train Ticket Refund INDIAN RAILWAYS LLC Certificate
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