RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेडरोल न मिलने पर यात्री रेलमदद ऐप, 139 हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

Train RAC Ticket Rules: अगर आप ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं तो आपको भी यात्रा के दौरान कंबल, तकिया, चादर जैसी अन्य बेडरोल किट दी जाती होगी. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था उपलब्ध करवाता है.

हालांकि, पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि एसी कोच में कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को तो बेडरोल किट पूरी दी जाती है, लेकिन RAC टिकट वाले यात्रियों को बेडरोल किट पूरी नहीं दी जाती, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने इसी समस्या को देखते हुए RAC यात्रियों के लिए एक जरूरी कदम उठाया है.

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RAC यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधा?

दरअसल, रेलवे बोर्ड ने एक नया निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब AC कोच में सफर करने वाले RAC यात्रियों को भी पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा, ताकि उनको चादर, तकिया, कंबल के लिए परेशान न होना पड़े और उनका सफर आरामदायक रहें.

आदेश को तुरंत पालन करने के दिए निर्देश

बता दें कि रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, IRCTC और संबंधित विभागों को इस आदेश का पालन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को कहा गया है कि हर RAC यात्री को अलग से पूरी बेडरोल किट दी जाए.

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अगर बेडरोल किट न मिले तो तुरंत करें शिकायत

अगर एसी कोच में आपको बेडरोल किट नहीं मिलती है तो आप RailMadad ऐप या वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.

वहीं आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Railseva को टैग करके शिकायत कर सकते हैं.

वहीं आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से भी शिकायत कर सकते हैं.

इसके साथ ही कोच अटेंडेंट से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं.

AC कोच के सभी यात्रियों को पूरी बेडरोल किट मिलेगी?

इसका जवाब है नहीं. एसी कोच में सफर कर रहे RAC यात्रियों को ही पूरा बेडरोल किट मिलेगा. एसी चेयर कार के यात्रियों को छोड़कर बाकी 3AC , 2AC , 1 AC और RAC वाले यात्रियों को पूरी बेडरोल किट दी जाएगी.