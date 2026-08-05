मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश

RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश

Train RAC Ticket Rules: ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं? तो जान लें, रेलवे बोर्ड ने एक नया निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब AC कोच में सफर करने वाले RAC यात्रियों को भी पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बेडरोल न मिलने पर यात्री रेलमदद ऐप, 139 हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

Train RAC Ticket Rules: अगर आप ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं तो आपको भी यात्रा के दौरान कंबल, तकिया, चादर जैसी अन्य बेडरोल किट दी जाती होगी. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था उपलब्ध करवाता है.

हालांकि, पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि एसी कोच में कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को तो बेडरोल किट पूरी दी जाती है, लेकिन RAC टिकट वाले यात्रियों को बेडरोल किट पूरी नहीं दी जाती, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने इसी समस्या को देखते हुए RAC यात्रियों के लिए एक जरूरी कदम उठाया है.

सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े

RAC यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधा?

दरअसल, रेलवे बोर्ड ने एक नया निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब AC कोच में सफर करने वाले RAC यात्रियों को भी पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा, ताकि उनको चादर, तकिया, कंबल के लिए परेशान न होना पड़े और उनका सफर आरामदायक रहें. 

आदेश को तुरंत पालन करने के दिए निर्देश

बता दें कि रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, IRCTC और संबंधित विभागों को इस आदेश का पालन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को कहा गया है कि हर RAC यात्री को अलग से पूरी बेडरोल किट दी जाए. 

महिलाओं को कैसे मिलेगा फ्री 8 ग्राम का सोने का सिक्का, इसे पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

अगर बेडरोल किट न मिले तो तुरंत करें शिकायत

  • अगर एसी कोच में आपको बेडरोल किट नहीं मिलती है तो आप RailMadad ऐप या वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.
  • वहीं आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Railseva को टैग करके शिकायत कर सकते हैं.
  • वहीं आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से भी शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके साथ ही कोच अटेंडेंट से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. 

AC कोच के सभी यात्रियों को पूरी बेडरोल किट मिलेगी?

इसका जवाब है नहीं. एसी कोच में सफर कर रहे RAC यात्रियों को ही पूरा बेडरोल किट मिलेगा. एसी चेयर कार के यात्रियों को छोड़कर बाकी 3AC , 2AC , 1 AC और RAC वाले यात्रियों को पूरी बेडरोल किट दी जाएगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Utility News Rac Ticket INDIAN RAILWAYS Bedroll Kit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश
RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश
यूटिलिटी
क्या आधार में तीसरी बार बदल सकते हैं नाम? जानें UIDAI के इस नियम को
क्या आधार में तीसरी बार बदल सकते हैं नाम? जानें UIDAI के इस नियम को
यूटिलिटी
Free Gold Coin: महिलाओं को कैसे मिलेगा फ्री 8 ग्राम का सोने का सिक्का, इसे पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
महिलाओं को कैसे मिलेगा फ्री 8 ग्राम का सोने का सिक्का, इसे पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
यूटिलिटी
Solar Panel: सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े
Solar Panel: सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बिहार
झारखंड छात्र आंदोलन: JDU का बड़ा बयान, 'पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या'
झारखंड छात्र आंदोलन: JDU का बड़ा बयान, 'पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या'
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget