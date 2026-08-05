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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरोज 100 रुपये बचाकर बना सकते हैं करोड़ों का फंड, जानें कंपाउंडिंग का कमाल

रोज 100 रुपये बचाकर बना सकते हैं करोड़ों का फंड, जानें कंपाउंडिंग का कमाल

Investment Planning: रोजाना 100 रुपये की बचत और लंबे समय तक निवेश से कंपाउंडिंग की ताकत बड़ा फंड बना सकती है. आइए जानते हैं छोटी बचत कैसे समय के साथ करोड़ों रुपये में बदल सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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SIP Investment News: क्या रोजाना सिर्फ 100 रुपये की बचत आपको करोड़पति बना सकती सकती है? सुनने में यह बात आपको भले ही मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश और कंपाउंडिंग करते हैं तो वह इसे मुमकिन बना सकती है. ऐसे में अगर आप हर दिन सिर्फ 100 रूपये बचाकर सही जगह निवेश करना शुरू करते हैं, तो समय के साथ यह छोटी रकम करीब 1.6 करोड़ रुपये तक का फंड तैयार कर सकती है. आइए जानते हैं कंपाउंडिंग का पूरा गणित.

रोज 100 रुपये की बचत से कैसे बनेगा बड़ा फंड?

  • रोजाना 100 बचाने का मतलब है हर महीने करीब 3,000 की बचत.
  • इस रकम को SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है.
  • लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा निवेश को तेजी से कई गुना बढ़ाने में मदद करती है.
  • आपके निवेश का समय जितना लंबा होगा, आपका कंपाउंडिंग का असर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा.

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30 साल में कितना बन सकता है फंड?

अगर आप 25 साल की उम्र में रोजाना 100 रूपये बचाकर हर महीने 3,000 रूपये की SIP शुरू करते हैं और इसे 30 साल तक जारी रखते हैं, तो अनुमानित 15% सालाना रिटर्न के आधार पर बड़ा फंड तैयार हो सकता है.

  • रोजाना बचत:100 रूपये 
  • मासिक SIP: 3,000 रूपये
  • कुल निवेश राशि: 10,80,000
  • अनुमानित रिटर्न: 1,58,15,311
  • कुल फंड: 1,68,95,311

25 साल तक निवेश करने पर कितना मिलेगा?

  • रोजाना बचत:100 रूपये 
  • मासिक SIP: 3,000 रूपये
  • कुल निवेश राशि: 9,00,000
  • अनुमानित रिटर्न: 73,69,682
  • कुल फंड: 82,69,682

कंपाउंडिंग क्यों है इतनी खास?

कंपाउंडिंग में आपको सिर्फ मूल निवेश पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है. ऐसे में आपके निवेश का समय जितना लंबा होगा, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्यादा मिलेगा. यही वजह है कि कम उम्र में निवेश की शुरूआत करना बेहद फायदेमंद मानी जाती है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Financial Planning SIP Investment Mutual Fund SIP Utility News
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