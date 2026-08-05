मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअस्पताल से कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, कितने दिन में मिलता है?

अस्पताल से कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, कितने दिन में मिलता है?

Birth Registration: बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का पहला जरूरी दस्तावेज है. जानें अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और यह आमतौर पर कितने दिनों में मिलता है?

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

Birth Certificate: बच्चे के जन्म के बाद सबसे जरुरी दस्तावेजों में बर्थ सर्टिफिकेट शामिल होता है. यह सिर्फ जन्म का प्रमाण नहीं है, बल्कि भविष्य में स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, सरकारी योजनाऐं और कई कानूनी कामों के ले भी जरुरी होता है. ऐसे में .ह जानना जरुरी है कि अस्पताल से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन- कौन से दस्तावेज लगते हैं और इसे मिलने में कितना समय लगता है.

बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया

अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर स्थानीय जन्म पंजीकरण प्राधिकरण बच्चे का जन्म रजिस्टर में दर्ज करता है. कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है.

कुछ जगहों पर माता-पिता को अस्पताल द्वारा दिया गया जन्म रिकॉर्ड या डिस्चार्ज स्लिप लेकर नगर निगम या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना पड़ सकता है. वहीं कई अस्पताल सीधे ऑनलाइन पंजीकरण भी करा देते हैं.

यह भी पढ़ें: Air India देगी 1.36 लाख का मुआवजा, फ्लाइट की वजह से मुसीबत में फंसा था शख्स

कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण या डिस्चार्ज स्लिप.
  • माता और पिता का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र.
  • माता-पिता का पता प्रमाण (यदि आवश्यक हो).
  • विवाह प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में).
  • आवेदन पत्र.

कितने दिन में मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट?

यदि अस्पताल समय पर जन्म की सूचना भेज देता है और सभी रिकॉर्ड सही होते हैं, तो आमतौर पर 7 से 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाता है. कई शहरों में यह इससे भी जल्दी उपलब्ध हो जाता है.

कुछ राज्यों में आवेदन और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है.

क्या जन्म के तुरंत बाद आवेदन करना जरूरी है?

हाँ. भारत में जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना सबसे आसान और सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है. इस अवधि में पंजीकरण कराने पर आमतौर पर कोई अतिरिक्त औपचारिकता नहीं होती.

यह भी पढ़ें: गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

Published at : 05 Aug 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Birth Certificate Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अस्पताल से कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, कितने दिन में मिलता है?
अस्पताल से कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, कितने दिन में मिलता है?
यूटिलिटी
RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश
RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन में मिलेगा पूरा बेडरोल, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश
यूटिलिटी
क्या आधार में तीसरी बार बदल सकते हैं नाम? जानें UIDAI के इस नियम को
क्या आधार में तीसरी बार बदल सकते हैं नाम? जानें UIDAI के इस नियम को
यूटिलिटी
Free Gold Coin: महिलाओं को कैसे मिलेगा फ्री 8 ग्राम का सोने का सिक्का, इसे पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
महिलाओं को कैसे मिलेगा फ्री 8 ग्राम का सोने का सिक्का, इसे पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget