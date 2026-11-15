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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा

Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा

दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ लेने के लिए अब लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा. जिसका वेरिफेकेशन आधार से होगा लेकिन आधार देना इसके लिए जरूरी नहीं है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Nov 2026 09:00 AM (IST)
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हर राज्य की सरकार अपने राज्य की जनता के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती है. जिसके जरिए वो आर्थिक और अन्य सब्सिडी से जुड़े लाभ ले सकें. इसी कड़ी में दिल्ली में भी सरकार कई योजनाएं चलाती हैं. ऐसे में अब राजधानी में सरकार तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक अलग प्लान बना रही है. जिसके तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी के दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे. इसके लिए सरकार ने यूनिफाइड सिटिजन डाटा प्लेटफॉर्म (Unified Citizen Data Platform) को मंजूरी दे दी है.

इस नई प्लानिंग की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही की थी. अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस व्यवस्था का मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना और एक ही व्यक्ति का अलग-अलग योजनाओं में बार-बार लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज होने से रोकना है.

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क्या होगा इस नए प्लेटफॉर्म से?
दरअसल दिल्ली सरकार एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है, जिसमें अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. इससे सरकार को पता चल सकेगा कि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ ले रहा है. साथ ही एक ही व्यक्ति के नाम पर दोबारा या गलत तरीके से सरकारी सहायता लेने की संभावना कम होगी. सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी मदद सही जरूरतमंदों तक पहुंचाने में आसानी होगी.

आधार कार्ड नहीं है जरूरी
इस नई व्यवस्था में आधार कार्ड का इस्तेमाल अपनी मर्जी से होगा. सरकार को आधार से पहचान सत्यापित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी होगी. अगर कोई व्यक्ति आधार से वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता है या किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाता है, तो भी उसे सरकारी सेवा या योजना का लाभ दिया जाएगा.

अन्य दस्तावेज भी होंगे मान्य
अगर कोई व्यक्ति आधार से पहचान सत्यापित नहीं कराना चाहता है, तो वो दूसरे सरकारी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे: वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र भी दिया जा सकता है लेकिन उससे पहले जानकारी देना होगी.

जनता को मिलेगी राहत
इस नई व्यवस्था से दिल्ली सरकार की अलग-अलग योजनाओं का रिकॉर्ड एक जगह रखने में मदद मिलेगी. इससे फर्जी लाभार्थियों और एक व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा. हालांकि, आम लोगों के लिए राहत की बात ये है कि आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है. ऐसे में यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आपको सबी योजनाओं का लाभ मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
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