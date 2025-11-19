ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें

Train Cancelled News: देश में रोज 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. जिन के लिए रेलवे कई ट्रेनें चलाता है. लेकिन कई बार ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे की ओर से कुछ परेशानियां खड़ी कर दी जाती हैं. अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. नवंबर में कुछ मेन रूटों पर ट्रैक अपग्रेड और मरम्मत का काम चल रहा है.

जिसकी वजह से कई ट्रेनें तय तारीख तक कैंसिल की गई हैं और कुछ ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं. अगर आपने इस दौरान टिकट बुक की है. तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करना जरूरी है. इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है, रूट बदल गया है या कैंसिल है, और आपका सफर बिना किसी परेशानी के पूरा होगा.

अगले कुछ तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

नवंबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक अहम सूचना जारी की है. शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक अपग्रेड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से चक्रधरपुर डिवीजन की कई लंबी दूरी की ट्रेनें 21 नवंबर तक कैंसिल कर दी गई हैं.

इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. रेलवे की ओर से मिल जानकारी के मुताबिक 5 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. तो वहीं 5 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. अगर आप सफर की प्लानिंग कर रहे हैं. तो स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेटेड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 18 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 21 नवंबर को कैंसिल.

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

