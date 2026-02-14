यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रायपुर रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें पूरी लिस्ट

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं. ऐसे में किसी भी रूट पर संचालन में बदलाव सीधे यात्रियों की योजना को प्रभावित करता है. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर ज़ोन ने नागपुर डिवीजन में प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई लोकल ट्रेनों को कैंसिल रद्द करने का फैसला लिया है.

इसमें रायपुर रूट की प्रमुख MEMU और पैसेंजर सेवाएं शामिल हैं. जिन पर रोज बड़ी संख्या में यात्री निर्भर रहते हैं. बोरतलाव से दारेकसा सेक्शन के बीच लेवल क्रॉसिंग नंबर 481 पर बॉक्स पुशिंग के लिए RH गर्डर लॉन्च और डी लॉन्च का काम किया जाएगा. जिससे भविष्य में सही तरीके रेल संचालन किया जा सके. यात्रियों को रेलवे की सलाह है कि यात्रा से पहले अपडेट और पूरी लिस्ट जरूर देख लें.

फरवरी और मार्च में ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

फरवरी और मार्च में तकनीकी काम की वजह से कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 13 और 14 फरवरी 2026 को अप और डाउन लाइन पर ट्रैफिक लेस पावर ब्लॉक लिया जाएगा. इसके बाद 13 और 14 मार्च 2026 को डी लॉन्चिंग के लिए दोबारा ब्लॉक लगाया जाएगा.

इसी दौरान तीसरी लाइन पर भी लॉन्चिंग और डी लॉन्चिंग की प्रोसेस पूरी की जाएगी. इन कामों के चलते कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ेगा और कुछ की टाइमिंग प्रभावित हो सकती है. रेलवे की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें. जिससे परेशानी से बचा जा सके.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर 68721 रायपुर – डोंगरगढ़ मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया – रायपुर मेमू 14, 15 फरवरी और 14, 15 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग – गोंदिया मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – बालाघाट मेमू 13, 14 फरवरी और 13, 14 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन