पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन

PM Surya Ghar Yojana SUVIDHA App:देश में बढ़ते बिजली बिल ने कई घरों का बजट बिगाड़ रखा है. लोग हर महीने आने वाले खर्च को कम करने के नए तरीके खोजते रहते हैं. ऐसे माहौल में बहुत से लोग छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. पिछले कुछ वक्त में यह एक अच्छा ऑप्शन बनकर आया है. पहले इसके लिए लंबी प्रोसेस थी अब यह प्रोसेस और आसान हो गई है. पीएम सूर्य घर योजना के तहत मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते है.

जिससे कम पैसों में घर पर सोलर पैनल लगवाया जा सकता है. सरकार की इस पहल को बिहार में जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पाॅवर होल्‍डिंग कंपनी लिमिटेड ने संभाली है. जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधे राहत मिल सके. जान लीजिए कैसे कर सकेंगे इस ऐप के जरिए आवेदन.

SUVIDHA ऐप से कर सकते हैं आवेदन

पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं. तो इसके लिए SUVIDHA App का इस्तेमाल कर सकते हैं. इच्छुक उपभोक्ताओं को SUVIDHA App पर अपनी सहमति देनी होगी. विभाग ने इस बारे में कहा है कि बिना डिजिटल कंसेट के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी. ऐप पर जाकर उपभोक्ता अपनी जानकारी वेरिफाई करेंगे और योजना के लिए परमिशन देंगे.

यह पूरी प्रोसेस काफी आसान रखी गई है. जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग आसानी से इसे पूरा कर सकें. वक्त पर परमिशन देने वालों को ही इंस्टॉलेशन लिस्ट में शामिल किया जाएगा. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप में आप लाॅगिन कर के अप्लाई कर सकते हैं.

इस तारीख तक करना होगा आवेदन

ऑनलाइन सहमति दर्ज करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तय की गई है. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि टाइम लिमिट से पहले प्रोसेस पूरी कर लें. योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना मुफ्त होगा. लेकिन आगे की देखरेख उपभोक्ता को खुद करनी होगी. रेगुलर सफाई और बेसिक मेंटेनेंस से सिस्टम बेहतर काम करेगा. इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होगा जरूरी.

2.5 लाख घरों तक पहुंचेगी सुविधा

पीएम सूर्य घर योजना के पहले फेज में राज्य के 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा गया है. जिससे योजना में पात्र परिवार अपनी रोजमर्रा की बिजली जरूरत खुद पूरी कर सकें. सोलर सिस्टम लगने के बाद दिन में बनने वाली बिजली सीधे घर के इस्तेमाल में आएगी. जिससे मंथली बिल कम होकर आएगा.

