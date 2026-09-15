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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFastag पोर्ट कराना है? जानें मिनटों में बैंक स्विच करने का सबसे आसान तरीका

Fastag पोर्ट कराना है? जानें मिनटों में बैंक स्विच करने का सबसे आसान तरीका

अगर आपके FASTag में लंबे समय से दिक्कत आ रही है और आप बैंक बदलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके Rajmargyatra ऐप से बैंक बदला जा सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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  • बदलने से पहले फास्टैग की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण है।

एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए फास्टैग बड़े काम की चीज है. अगर फास्टैग में बार-बार समस्या आ रही हो तो लोग उसे बदलवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रोसेस लंबा होने की वजह से कई लोग बैंक बदलाने के नाम से ही घबरा जाते हैं.

अब इस प्रोसेस को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया गया है. अगर आपको अपने मौजूदा FASTag को किसी दूसरे बैंक के साथ स्विच करना है तो आप Rajmargyatra ऐप की मदद से बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे फास्टैग में बैंक स्विच किया जाता है?

किसे स्विच करें बैंक?

Rajmargyatra ऐप पर जाएं

सबसे पहले आप अपने मोबाइल में Rajmargyatra ऐप ऑपन करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. अब आपके पास एक OTP आएगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें. 

OneTag का ऑप्शन चुनें

जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो आपको OneTag या FASTag Portability का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे आप चुन लीजिए.

जानकारी करनी होगी दर्ज

अब आपको गाड़ी गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी. सारी जानकारी दर्ज करने के बाद सिस्टम ये पता करेगा कि आपका फास्टैग बैंक स्विच करने के लिए सही है या नहीं.

बैंक चुनने के लिए मिलेगा ऑप्शन

अगर फास्टैग योग्य पाया जाता है तो अब आपको उपलब्ध पार्टनर बैंकों की लिस्ट दिखाई देगी और आपको उनमें से कोई एक नया बैंक चुनना होगा. 

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क्या फास्टैग बदलना पड़ेगा?

इसके बाद जो बैंक आपने चुना है उसके बाद बैंक KYC और onboarding का प्रोसेस पूरा करेगा. जब सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी तो इसके बाद आपको फास्टैग को बदलने की जरूरत नहीं है, उसी पुराने फास्टैग में नया बैंक लिंक हो जाएगा. 

बैंक बदलना है तो पहले इन बातों का ध्यान रखें

अगर आपका भी फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा है और आप अपना बैंक बदलना चाहते हैं तो उससे पहले ये कुछ जरूरी चीजों को चेक कर लेना बेहतर रहेगा.

  • सबसे पहले चेक करें कि आपका मौजूदा फास्टैग चालू है भी या नहीं.
  • साथ ही ये भी चेक करें कि जो फास्टैग अभी आपके गाड़ी पर लगा है उस पर कोई Pending Transaction तो नहीं है.
  • इसके अलावा नए बैंक की फास्टैग से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानना न भूलें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 02:26 PM (IST)
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FASTag Utility News
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