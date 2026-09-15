गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानागांव उपचुनाव: AIUDF ने उतारा प्रत्याशी, अपने इस सबसे बड़े मुस्लिम नेता को दिया टिकट

नागांव उपचुनाव: AIUDF ने उतारा प्रत्याशी, अपने इस सबसे बड़े मुस्लिम नेता को दिया टिकट

AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल नागांव सीट से उपचुनाव लड़ेंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Sep 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

असम के नागांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंट (AIUDF) ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कहा कि नागांव में आगामी उपचुनाव को लेकर AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ेंगे.

70 वर्षीय AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में वह असम विधानसभा में होजाई जिले की बिन्नाकांडी सीट से विधायक हैं. उन्होंने साल 2009 से 2024 तक असम की धुबड़ी संसदीय सीट से संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था.

उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले बदरुद्दीन

नागांव संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर AIUDF की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद पार्टी चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ‘नागांव में चुनावी मुकाबला एकतरफा होगा और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा. इस बार मुकाबला हमारे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच होगा और कांग्रेस का कोई दखल नहीं होगा.’

BJP, कांग्रेस और टीएमसी ने घोषित किए अपने प्रत्याशी

राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), विपक्षी दल कांग्रेस और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले ही इस लोकसभा सीट पर अगले महीने 6 अक्टूबर, 2026 को होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है.

कौन हैं तीनों राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार

भाजपा ने नागांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और पूर्व IAS अधिकारी देवाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. शर्मा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने पद से वालेंटियरली रिटायरमेंट ली थी. वहीं, कांग्रेस ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को पूर्व विधायक शिवमणि बोरा को अपना प्रत्याशी बनाया है. जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उपचुनाव के लिए अब्दुल सलाम को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है.  

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Assam Nagaon LOK SABHA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये हथकंडे...', आतंकी मसूद पर पाक ने बढ़ाया इनाम तो भारत ने बताई औकात
'ये हथकंडे...', आतंकी मसूद पर पाक ने बढ़ाया इनाम तो भारत ने बताई औकात
इंडिया
कांग्रेस ने पूर्व CM की बहू को दिया टिकट, असम की सीट से लड़ेंगी उपचुनाव
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
इंडिया
तैयार रहें... कर्नाटक में हो सकता है पानी और बिजली का संकट, CM शिवकुमार ने चेतायाा
तैयार रहें... कर्नाटक में हो सकता है पानी और बिजली का संकट, CM शिवकुमार ने चेतायाा
इंडिया
BRICS समिट के दौरान तारिक रहमान को नहीं बुलाया गया? बांग्लादेश की खुली झूठ की पोल
BRICS समिट के दौरान तारिक रहमान को नहीं बुलाया गया? बांग्लादेश की खुली झूठ की पोल
Advertisement

वीडियोज

KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd T20: दूसरे टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका; हुआ 1 बदलाव
दूसरे टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका; हुआ 1 बदलाव
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Home Tips
Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget