नागांव उपचुनाव: AIUDF ने उतारा प्रत्याशी, अपने इस सबसे बड़े मुस्लिम नेता को दिया टिकट

असम के नागांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंट (AIUDF) ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कहा कि नागांव में आगामी उपचुनाव को लेकर AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ेंगे.

70 वर्षीय AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में वह असम विधानसभा में होजाई जिले की बिन्नाकांडी सीट से विधायक हैं. उन्होंने साल 2009 से 2024 तक असम की धुबड़ी संसदीय सीट से संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था.

उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले बदरुद्दीन

नागांव संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर AIUDF की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद पार्टी चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ‘नागांव में चुनावी मुकाबला एकतरफा होगा और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा. इस बार मुकाबला हमारे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच होगा और कांग्रेस का कोई दखल नहीं होगा.’

BJP, कांग्रेस और टीएमसी ने घोषित किए अपने प्रत्याशी

राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), विपक्षी दल कांग्रेस और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले ही इस लोकसभा सीट पर अगले महीने 6 अक्टूबर, 2026 को होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है.

कौन हैं तीनों राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार

भाजपा ने नागांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और पूर्व IAS अधिकारी देवाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. शर्मा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने पद से वालेंटियरली रिटायरमेंट ली थी. वहीं, कांग्रेस ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को पूर्व विधायक शिवमणि बोरा को अपना प्रत्याशी बनाया है. जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उपचुनाव के लिए अब्दुल सलाम को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है.