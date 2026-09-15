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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG e-KYC के नाम पर OTP मांगने वालों से सावधान, खाली हो जाएगा बैंक खाता!

LPG e-KYC के नाम पर OTP मांगने वालों से सावधान, खाली हो जाएगा बैंक खाता!

गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. अगर आपसे कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर बैंक डिटेल या फिर OTP साझा करने के लिए कहता है तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी के बारे में न बताएं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 04:09 PM (IST)
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  • धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

इस समय एलपीजी ग्राहकों के बीच E-KYC को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन इसी चीज का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं. शातिर ठग फोन कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को ई-केवाईसी करवाने के नाम पर लूट रहे हैं. अगर आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है और आपको भी ई-केवाईसी करवाने के लिए ऐसा कोई फोन या मैसेज आता है तो सावधान हो जाए.

स्कैम की शुरुआत कैसे होती है?

सबसे जरूरी बात यह है कि गैस एजेंसी कभी भी कॉल करके ई-केवाईसी नहीं करती है. ई-केवाईसी आप ऑनलाइन के जरिए और गैस एजेंसी जाकर करवा सकते हैं. अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो उसपर बिल्कुल भरोसा न करें. ऐसे मामलों में कॉल करने वाला ठग आपसे अपने आपको गैस एजेंसी का कर्मचारी बताएगा और आपसे कहेगा कि अगर आपने ई-केवाईसी आज नहीं करवाई तो आपका गैस कनेक्शन काटा जा रहा है. अब इस बात को सुनते ही लोग घबरा जाते हैं तो बिना सोचे समझे ठग के झांसे में फंस जाते हैं. 

ई-केवाईसी के नाम पर होगी ठगी

ठग आपसे ई-केवाईसी करने के नाम पर OTP मांग सकता है. अगर कोई व्यक्ति डर कर OTP या फिर अपने बैंक से जुड़ी जानकारी को शेयर कर देता है तो उसका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है. इसलिए अगर कोई आपको कॉल करके या फिर मैसेज में भी अपने आपको गैस एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति बताता है और ई-केवाईसी के नाम पर आपसे आपकी बैंक डिटेल और OTP मांगता है तो उसपर आंख बंद करके भरोसा न करें. 

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गैस बुकिंग और E-KYC कहां से करें?

अगर आपको गैस बुक करनी है या फिर गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवानी है तो आप केवल गैस एजेंसी और आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. WhatsApp, SMS पर भेजे गए फर्जी लिंक पर भरोसा न करें. 

अगर ठगी हो जाती है तो तुरंत करें ये काम

कई लोग ठग की बातों में आ जाते हैं और गैस कनेक्शन कटने के डर से जल्दी से अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं. अगर आपने गलती से या फिर डरकर OTP और बैंक डिटेल शेयर कर दी है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके साइबर फ्रॉड की जानकारी दें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Fraud
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