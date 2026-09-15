LPG E-KYC की डेडलाइन खत्म! आज 15 सितंबर को जरूर जान लें आगे का नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ई-केवाईसी न करने पर कनेक्शन नहीं कटेगा, पर सब्सिडी रुकेगी।

LPG उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी अपडेट है. कई दिनों से एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है, ताकि जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे सभी पूरी करवा लें. इसके बावजूद भी कई उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है अब उनके लिए जरूरी जानकारी ये है कि एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है.

LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म

दरअसल, सर्वर में दिक्कत आने की वजह से 7 सिंतबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 सितंबर तक की गई थी, ताकि उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाने के लिए अतिरिक्त समय मिले. अब 14 सितंबर की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और आज यानी 15 सितंबर 2026 को जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अब आगे क्या होगा? क्या अब उन्हें गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि आगे का नियम क्या है?

ई-केवाईसी करवाने का मकसद क्या है?

LPG गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाने के पीछे के मकसद की बात करें तो ये इसलिए करवानी जरूरी है, ताकि इससे ये पता चले कि क्या किसी व्यक्ति ने कई एलपीजी कनेक्शन तो नहीं लिए हुए हैं. वहीं फर्जी नाम पर चल रहे कनेक्शनों की जांच करना है. सरकार का मकसद जरूरतमंद लोगों तक फायदा पहुंचाना है. सरकार चाहती है कि जिन लोगों को सच में सब्सिडी की जरूरत है उन लोगों को सब्सिडी का लाभ मिले. क्योंकि कई लोग फर्जी पहचान के तौर पर कई सारे गैस कनेक्शन ले लेते हैं.

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15 सितंबर से कट जाएगा गैस कनेक्शन?

अगर आपको इस बात की चिंता है कि आपने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो अब 15 सितंबर को ही आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ई-केवाईसी पूरी न करवाने पर आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आपके गैस कनेक्शन को काटा नहीं जाता है.

अगर किसी उपभोक्ता ने अभी कुछ समय पहले ही ई-केवाईसी पूरी करवा ली है तो उसे भी दोबारा तुरंत ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है. ये केवल उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने एक बार भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है. हां, ये जरूर है कि समय-समय पर अपडेट करवाना जरूरी होता है, इसलिए इस बात की जानकारी रखें कि आपको कब दोबारा Re-KYC करवानी पड़ सकती है.

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