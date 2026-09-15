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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG E-KYC की डेडलाइन खत्म! आज 15 सितंबर को जरूर जान लें आगे का नियम

LPG E-KYC की डेडलाइन खत्म! आज 15 सितंबर को जरूर जान लें आगे का नियम

LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक गैस कनेक्शन की e-KYC नहीं करवाई है तो अब ई-केवाईसी करवाने की डेडलाइन खत्म हो गई है. ऐसे में गैस उपभोक्ताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 03:17 PM (IST)
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  • ई-केवाईसी न करने पर कनेक्शन नहीं कटेगा, पर सब्सिडी रुकेगी।

LPG उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी अपडेट है. कई दिनों से एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है, ताकि जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे सभी पूरी करवा लें. इसके बावजूद भी कई उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है अब उनके लिए जरूरी जानकारी ये है कि एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. 

LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म

दरअसल, सर्वर में दिक्कत आने की वजह से 7 सिंतबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 सितंबर तक की गई थी, ताकि उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाने के लिए अतिरिक्त समय मिले. अब 14 सितंबर की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और आज यानी 15 सितंबर 2026 को जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अब आगे क्या होगा? क्या अब उन्हें गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि आगे का नियम क्या है?

ई-केवाईसी करवाने का मकसद क्या है?

LPG गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाने के पीछे के मकसद की बात करें तो ये इसलिए करवानी जरूरी है, ताकि इससे ये पता चले कि क्या किसी व्यक्ति ने कई एलपीजी कनेक्शन तो नहीं लिए हुए हैं. वहीं फर्जी नाम पर चल रहे कनेक्शनों की जांच करना है. सरकार का मकसद जरूरतमंद लोगों तक फायदा पहुंचाना है. सरकार चाहती है कि जिन लोगों को सच में सब्सिडी की जरूरत है उन लोगों को सब्सिडी का लाभ मिले. क्योंकि कई लोग फर्जी पहचान के तौर पर कई सारे गैस कनेक्शन ले लेते हैं. 

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15 सितंबर से कट जाएगा गैस कनेक्शन?

अगर आपको इस बात की चिंता है कि आपने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो अब 15 सितंबर को ही आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ई-केवाईसी पूरी न करवाने पर आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आपके गैस कनेक्शन को काटा नहीं जाता है.

अगर किसी उपभोक्ता ने अभी कुछ समय पहले ही ई-केवाईसी पूरी करवा ली है तो उसे भी दोबारा तुरंत ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है. ये केवल उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने एक बार भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है. हां, ये  जरूर है कि समय-समय पर अपडेट करवाना जरूरी होता है, इसलिए इस बात की जानकारी रखें कि आपको कब दोबारा Re-KYC करवानी पड़ सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG E-KYC
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