BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक भाजपा नेता ने मंदिर मंच से इस्तीफे की घोषणा पर असंतोष जताया।

अभिनेता एस. देवन ने रविवार (16 अगस्त, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केरल प्रदेश उपाध्यक्ष पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा को लेकर कहा कि मैं जिस राजनीति में विश्वास रखता हूं वो श्री नारायण गुरु के आदर्शों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर आधारित है. केरल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ने और पांच सालों तक पार्टी के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं. इसके बाद मुझे लगा और महसूस हुआ कि मेरा रास्ता अलग है और इसी आधार पर मैंने चार-पांच महीने पहले कुछ फैसले लिए थे.

केरल के अल्लपूजा में एस. देवन ने की घोषणा

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने रविवार (16 अगस्त, 2026) को केरल के अलप्पूजा स्थित कनचिकुलंगरा देवी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने से घोषणा की. उन्होंने कहा कि मैंने शनिवार (15 अगस्त, 2026) को ही आत्ममंथन करने के बाद अपना आखिरी फैसला ले लिया था और यहीं बैठने के बाद ही मैंने इसी मंच से यह घोषणा करने का फैसला किया. यही वो मंच है. अम्मा की मौजूदगी में और यहां बैठे अन्य विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में मैंने यह फैसला लिया.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने अपना इस्तीफा पत्र पहले ही लिख दिया है. मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पद के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं.’

Alappuzha, Kerala: On resigning as the BJP State Vice President, Devan says, “The politics I believe in is rooted in the ideals, principles and programmes of Sree Narayana Guru. Over the past 5 years since I joined the BJP in Kerala, I have realised that I have not been able to… pic.twitter.com/4OCVN4Twcu — ANI (@ANI) August 16, 2026

BJP नेता ने मंदिर कार्यक्रम के मंच से इस्तीफे की घोषणा पर जताया असंतोष

वहीं, एस. देवन के इस्तीफे की घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता बी. राधाकृष्ण मेनन ने मंदिर के कार्यक्रम में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के देवन के फैसले पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता है कि देवन ने 2047 तक भारत को आगे बढ़ाने के बीजेपी के प्रयासों का हिस्सा नहीं बनने का फैसला क्यों किया, लेकिन मेरा मानना है कि अपने इस फैसले की घोषणा करने के लिए यह मंच सही नहीं था.’

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