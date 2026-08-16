स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'

BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'

Kerala BJP: देवन ने कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ने और पांच सालों तक पार्टी के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Aug 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एक भाजपा नेता ने मंदिर मंच से इस्तीफे की घोषणा पर असंतोष जताया।

अभिनेता एस. देवन ने रविवार (16 अगस्त, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केरल प्रदेश उपाध्यक्ष पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा को लेकर कहा कि मैं जिस राजनीति में विश्वास रखता हूं वो श्री नारायण गुरु के आदर्शों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर आधारित है. केरल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ने और पांच सालों तक पार्टी के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं. इसके बाद मुझे लगा और महसूस हुआ कि मेरा रास्ता अलग है और इसी आधार पर मैंने चार-पांच महीने पहले कुछ फैसले लिए थे. 

केरल के अल्लपूजा में एस. देवन ने की घोषणा

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने रविवार (16 अगस्त, 2026) को केरल के अलप्पूजा स्थित कनचिकुलंगरा देवी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने से घोषणा की. उन्होंने कहा कि मैंने शनिवार (15 अगस्त, 2026) को ही आत्ममंथन करने के बाद अपना आखिरी फैसला ले लिया था और यहीं बैठने के बाद ही मैंने इसी मंच से यह घोषणा करने का फैसला किया. यही वो मंच है. अम्मा की मौजूदगी में और यहां बैठे अन्य विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में मैंने यह फैसला लिया.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने अपना इस्तीफा पत्र पहले ही लिख दिया है. मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पद के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं.’ 

BJP नेता ने मंदिर कार्यक्रम के मंच से इस्तीफे की घोषणा पर जताया असंतोष

वहीं, एस. देवन के इस्तीफे की घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता बी. राधाकृष्ण मेनन ने मंदिर के कार्यक्रम में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के देवन के फैसले पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता है कि देवन ने 2047 तक भारत को आगे बढ़ाने के बीजेपी के प्रयासों का हिस्सा नहीं बनने का फैसला क्यों किया, लेकिन मेरा मानना है कि अपने इस फैसले की घोषणा करने के लिए यह मंच सही नहीं था.’ 

यह भी पढ़ेंः 'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 16 Aug 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Kerala BJP S Devan

Frequently Asked Questions

एस. देवन के इस्तीफे की घोषणा पर भाजपा नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी?

भाजपा नेता बी. राधाकृष्ण मेनन ने मंदिर कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले की घोषणा के लिए यह मंच सही नहीं था।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
इंडिया
'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया
'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया
इंडिया
2014 से 2026: बुनियादी चुनौतियों से अहम मुद्दों तक, PM मोदी के भाषण में 'देश पहले'
2014 से 2026: बुनियादी चुनौतियों से अहम मुद्दों तक, PM मोदी के भाषण में 'देश पहले'
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
विश्व
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget