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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 महीने में सवा 2 लाख खर्च कर देती है ये महिला, बताया खर्चों का हिसाब-किताब, देख चौंक जाएंगे आप

1 महीने में सवा 2 लाख खर्च कर देती है ये महिला, बताया खर्चों का हिसाब-किताब, देख चौंक जाएंगे आप

Monthly Expense: आजकल बढ़ती महंगाई के बीच हर परिवार का मासिक बजट तेजी से बढ़ रहा है. पुणे के एक परिवार का खर्च इसका बड़ा उदाहरण है, जो शहरी जीवन की असली तस्वीर दिखाता है.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 07:41 PM (IST)
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  • इलेक्ट्रिक वाहन के बावजूद महंगाई से बढ़ता खर्च चिंताजनक है।

Monthly Expense: आजकल महंगाई काफी बढ़ रही है. साथ ही रोजमर्रा के खर्च और बच्चों की परवरिश का खर्च भी बढ़ता जा रहा है. इस दौरान पुणे की एक महिला का दावा है कि उसका परिवार हर महीने खर्चों पर कुल 2.2 लाख रुपए खर्च करता है. दिलचस्प बात यह है कि परिवार पेट्रोल पर खर्च नहीं करता, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है और अधिकांश भोजन घर पर ही तैयार होता है. इसके बावजूद खर्च 2 लाख रुपए के पार पहुंच रहा है.

जानिए इनका कुल खर्च कितना है?

1. होम लोन EMI: ₹1.1 लाख

हर महीने लगभग ₹1.1 लाख होम लोन की EMI चुकाते हैं. यही कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा है.
  
2. किराया: ₹28,000

परिवार एक तरफ EMI भी भर रहा है और दूसरी तरफ किराए के घर में रह रहा है जिसके लिए हर महीने करीब 28000 रुपए देने पड़ते हैं इस बात को लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि जब घर किराए पर है तो फिर EMI कैसे चल रही है इसके जवाब में महिला ने बताया कि जिस फ्लैट के लिए EMI दी जा रही है वह अभी निर्माणाधीन है इसलिए फिलहाल उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है

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3. बच्चे की डे-केयर फीस: ₹30,000

परिवार की एक महिला ने बताया कि वह वर्क फ्रॉम होम करती हैं  लेकिन काम के दौरान छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उसे प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए डे-केयर भेजना पड़ता है. जिसके लिए उन्हें महीने के  ₹30,000 देने पड़ते है.

4. किराना और दूध: ₹20,000

परिवार का हर महीने का खर्च किराने और दूध में करीब लगभग ₹20,000 खर्च करता है.

5. बाहर खाना और आउटिंग: ₹15,000

वीकेंड आउटिंग, परिवार के साथ समय बिताने पर करीब ₹15,000 का खर्च आता है.

6. बिजली बिल: ₹6,000

घर का बिजली बिल करीब ₹6,000 तक आता है.
 
7. ऑनलाइन फूड ऑर्डर: ₹3,000

महिला के मुताबिक परिवार घर का खाना पसंद करता है  फिर भी Zomato और Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करने पर लगभग ₹3,000 आता है.

8. शॉपिंग: ₹10,000

 घरेलू सामान और बच्चे की जरूरतों पर हर महीने लगभग ₹10,000 खर्च आता है.

9. इंटरनेट और मेड 

इंटरनेट का बिल लगभग ₹500 आता  है और मेड को ₹1,800 प्रति माह दिए जाते हैं.

यह मामला केवल एक परिवार के खर्च तक सीमित नहीं है बल्कि तेजी से बढ़ती शहरी जीवन को उजागर करता है.

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Published at : 16 Jun 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Home Loan EMI Utility News PUNE Monthly Expense
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