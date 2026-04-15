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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF Investment: हर साल ₹1.5 लाख के निवेश से कैसे बनेंगे ₹1 करोड़? जानें पूरा कैलकुलेशन

PPF Investment: हर साल ₹1.5 लाख के निवेश से कैसे बनेंगे ₹1 करोड़? जानें पूरा कैलकुलेशन

PPF Investment: PPF में इन्वेस्ट क्यों बन सकता है आपके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद फैसला? कम जोखिम में मिल सकता है शानदार रिटर्न. जानिए कैसे बन सकता है बड़ा फंड. समझें पूरी डिटेल.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 07:32 PM (IST)
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  • PPF में निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है।

Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत के सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक है. इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारी गारंटी, स्थिर रिटर्न और टैक्स में मिलने वाले फायदे. इस योजना को खासतौर पर लंबे टाइम के लिए बचत करने वालों के लिए बनाई गई है, जिससे इन्वेस्टर्स धीरे-धीरे करके अपनी अच्छी-खासी दौलत बना सकते हैं.

PPF पर कितना मिलता है ब्याज?

अगर बात करें कि PPF पर फिलहाल कितना ब्याज मिलता है तो PPF पर सालाना 7.17 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. इस दर की हर तीन महीने में समीक्षा होती है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ.

PPF कैसे काम करता है?

इसके लिए PPF खाते में आप हर साल कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. इस योजना की अवधि 15 साल होती है, जिसे आप 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. अगर इसके फायदे की बात करें तो इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यानी आपको मूल रकम के साथ-साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके चलते समय के साथ पैसा ओर तेजी से बढ़ता है.

PPF से 1 करोड़ कैसे बनाएं?

अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ब्याज दर 7.1 प्रतिशत बनी रहती है तो

  • 15 साल में रकम लगभग 40.68 लाख रुपये हो सकती है.
  • 20 साल में यह बढ़कर करीब 66.58 लाख रुपये हो जाती है.
  • 25 साल में यह रकम लगभग 1.03 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

यानी अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो PPF के जरिए 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है.

टैक्स में क्या फायदा मिलता है?

PPF को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें तीन बड़े टैक्स फायदे मिलते हैं जैसे...

  • इन्वेस्ट पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट.
  • मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री.
  • मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स-फ्री.

क्या PPF में पैसे निकाल सकते हैं?

जानने वाली बात यह है कि PPF में कुछ हद तक ही पैसे निकालने और लोन लेने की सुविधा भी मिलती है जैसे..

  • 1 साल बाद जमा पैसे के 25 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं.
  • 5 साल बाद कुछ शर्तों के साथ 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं.
  • 15 साल बाद पूरे पैसे रकम निकाल सकते हैं.

अगर आपको PPF से पैसे निकालने है तो आप कुछ खास मामलों में जैसे...

  • किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान.
  • बच्चों की पढ़ाई के लिए भी.
  • PPF को मैच्योरिटी से पहले बंद करने की अनुमति भी मिल सकती है.

ध्यान देने वाली बात

लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, PPF एक भरोसेमंद और टैक्स-बचत वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. नियमित रूप से योगदान करने और कंपाउंडिंग (ब्याज पर ब्याज) की ताकत से इन्वेस्टर समय के साथ-साथ अपनी दौलत को सुरक्षित रखते हुए, एक बड़ी संपत्ति बना सकते हैं.

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Published at : 15 Apr 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Investment Public Provident Fund Utility News MONEY
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