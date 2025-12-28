हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सड़क में गड्ढे या खराब रास्ता परेशान कर रहा है? इस ऐप पर शिकायत करते ही पहुंचेगा मामला अधिकारियों तक

Bad Road Complaint: अगर सड़क टूटी हुई है या गड्ढों से भरी है, तो अब सीधे सरकार तक शिकायत भेजी जा सकती है. एक खास ऐप के जरिए फोटो के साथ शिकायत दर्ज होते ही अधिकारियों तक मामला पहुंच जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Dec 2025 06:15 PM (IST)
Bad Road Complaint:  खराब सड़कें सिर्फ सफर मुश्किल नहीं बनातीं. बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा पर भी असर डालती हैं. गांवों में टूटी सड़क, गड्ढे, कीचड़ और धूल की समस्या सालों से लोगों की परेशानी रही है. लेकिन अब बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है. 

जिससे आम आदमी सीधे अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकता है. अब दफ्तरों के चक्कर लगाने या आवेदन अटकने की चिंता नहीं. मोबाइल से शिकायत दर्ज होगी और उस पर कार्रवाई भी नजर आएगी. यही सोच लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए खराब सड़को की शिकायत की जा सकती है. जान लें कैसे करनी होगी ऐप पर शिकायत.

हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप क्या है?

हमारा बिहार हमारी सड़क एक एंड्रॉयड ऐप है. जिसे बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने लॉन्च किया है. इसका मकसद ग्रामीण सड़कों से जुड़ी समस्याओं का जल्दी समाधान करना है. इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक अपने गांव या इलाके की खराब सड़क की शिकायत सीधे विभाग तक भेज सकता है. 

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1467 शिकायतें दर्ज की गई हैं. जिनमें से 1442 का समाधान हो चुका है. यह साफ दिखाता है कि शिकायतें सिर्फ दर्ज नहीं हो रहीं. बल्कि उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है. ऐप से सिस्टम में पारदर्शिता आई है और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो रही है.

शिकायत कैसे करें?

इस ऐप पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है. यूजर को सबसे पहले सड़क की फोटो अपलोड करनी होती है. इसके बाद समस्या की छोटा सी जानकारी लिखनी होती है और जिला, प्रखंड या हल्का, पंचायत और गांव सिलेक्ट करना होता है. शिकायत सबमिट होते ही उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचती है. 

जिससे बीच की देरी और लापरवाही कम होती है. टूटी सड़क, गड्ढे, कीचड़ या धूल जैसी समस्याओं की शिकायत यहां की जा सकती है. ज्यादा जानकारी के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की वेबसाइट rwd.bihar.gov.in भी देखी जा सकती है. यह ऐप बिहार में ग्रामीण सड़क व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

Published at : 28 Dec 2025 06:15 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

