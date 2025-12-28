हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबेटियों को 50000 रुपये देती है यहां की सरकार, जानें कौन-कैसे उठा सकता है लाभ

बेटियों को 50000 रुपये देती है यहां की सरकार, जानें कौन-कैसे उठा सकता है लाभ

राजस्थान सरकार ने राजश्री योजना बच्चियों को समाज में समान अधिकार देने के लिए शुरू की थी. सरकार की इस योजना का अभी तक कई लोगों ने लाभ उठाया, जानें आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 28 Dec 2025 02:36 PM (IST)
बेटियों को समाज में बराबरी का हक और उनकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ऐसी योजना चला रही है, जिसमें बेटियों के जन्म से ही उनकी आर्थिक मदद की जाती है. राजस्थान में चल रही इस योजना का नाम राजश्री योजना है. सरकार इसको कई सालों से चला रही है. योजना की शुरूआत राज्य सरकार द्वारा 1 जून 2016 में की गई थी.

राजश्री योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कई कारण थे. इस योजना को बनाने के मुख्य कारण लड़का और लड़की के बीच असमानताओं को कम करना, भ्रूण में इनकी हत्या होने से रोकना और उनकी पढ़ाई पूरी करवाने में सहायता करना है.

कैसे और कब मिलता है योजना का लाभ 

बच्ची के जन्म होने पर पहली किस्त 2500 रुपये की दी जाती है. हालांकि, शर्त यह है कि बच्ची किसी सरकारी या तो रजिस्टर्ड प्राइवेट हेल्थकेयर फैसिलिटी में पैदा हुई हो. जब बच्ची एक वर्ष की हो जाएगी तो सारे टीके लगवाने के बाद 2500 रुपये देकर आर्थिक मदद की जाएगी. तीसरी किस्त बच्ची जब सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करेगी, इसमें उसको करीब 4000 तक की रकम दी जाएगी. जैसे ही बच्ची चौथी कक्षा में प्रवेश करेगी उसे उसकी किस्त में 5000 राशि दी जाएगी. 11000 राशि तब दी जाएगी जब बच्ची दसवीं कक्षा में प्रवेश करेगी. सबसे बड़ी किस्त तब दी जाएगी, जब बच्ची अपनी 12वीं कक्षा की पढाई सफलतापूर्वक पूरी कर लेगी. इसमें करीब 25000 रुपये दिए जाते हैंं.

कैसे उठा सकते हैं लाभ?

हालांकि, सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को काफी ज्यादा आसान रखा गया है. बाल विकास विभाग या राज्य में इससे संबंधित जारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं. 

इन शर्त का पालन करने पर ही उठा पाएंगे लाभ

  • योजना के लागू होने के बाद जन्मी बच्चियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती है. 
  • किसी सरकारी या पंजीकृत चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने पर ही किश्त का लाभ मिलेगा.
  • वह लोग जो राजस्थान में हमेशा से रहते आए हैं या यहां के मूल निवासी है. उनको ही किस्त का लाभ मिलेगा.

अहम दस्तावेज

  • भामाशाह या आधार कार्ड होना जरूरी
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
  • मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड होना महत्वपूर्ण
  • इसके बाद की सारी किश्तों के लिए स्कूल का प्रवेश प्रमाण पत्र अहम होना चाहिए.

अगर आपके पास यह सभी है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे इसलिए अपने अहम दस्तावेजों को सहीं से रखें. वरना आपको इस कार्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: आधार से लेकर LPG तक... 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे ये बदलाव; जान लें काम की बात

Published at : 28 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
