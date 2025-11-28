पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज

Post Office Schemes: आज की जिंदगी में लोग चाहे नौकरी करते हों या अपना कोई छोटा कारोबार चलाते हों. एक बात सबके दिमाग में रहती है वह है अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा बचाकर सही जगह लगाना. यही छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ी रकम बन जाती है और मुश्किल समय में काम आती है. ज्यादातर लोग अब भी निवेश के लिए बैंक FD पर भरोसा करते हैं क्योंकि वहां तय रिटर्न मिलता है.

लेकिन पिछले कुछ समय में बैंकों ने FD की ब्याज दरें कम कर दी हैं. जिसकी वजह से लोग बेहतर ऑप्शन तलाश रहे हैं. यहां पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई हैं. कई योजनाओं में ब्याज 7 प्रतिशत से भी ज्यादा है और सरकारी गारंटी के चलते सेफ्टी की चिंता नहीं रहती. इसी वजह से आम लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे है. चलिए आपको बताते हैं पोस्ट ऑफिस की तीन बेहतरीन योजनाओं के बारे में.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है. जो सेफ इन्वेस्टमेंट और फिक्सड रिटर्न चाहते हैं. इस समय इस स्कीम पर 7.7 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है और ब्याज हर साल कंपाउंड होकर बढ़ता है. अगर आप 10000 रुपये इन्वेस्टम करते हैं. तो 5 साल में यह रकम करीब 14490 रुपये तक पहुंच जाती है.

पूरी राशि गारंटीड होती है और इसे केंद्र सरकार संचालित करती है. यह स्कीम सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी देती है. हालांकि ब्याज पर टैक्स नियम लागू रहते हैं. इसमें पैसा 5 साल तक लॉक रहता है. इसलिए यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो सेफ और मीडियम रेंज वाला ऑप्शन खोज रहे हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए बनाई गई सबसे लोकप्रिय सरकारी स्कीम है. इस पर फिलहाल 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. जो मार्केट में उपलब्ध सबसे ज्यादा सुरक्षित ब्याज दरों में से एक है. इसमें अभिभावक बेटी के नाम से खाता खोलकर 15 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं और खाता 21 साल तक एक्टिव रहता है या फिर बेटी की शादी तक.

इस स्कीम की खासियत यह है कि जमा की गई रकम मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम टैक्स-फ्री होती है. इसमें कहीं भी बाजार रिस्क नहीं है. इसलिए यह बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों की प्लानिंग के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन है. छोटी किस्तों में भी निवेश किया जा सकता है. इसलिए मिडिल क्लास परिवार भी आसानी से इसमें जुड़ पाते हैं.

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है. जहां आपका पैसा लगभग 115 महीनों यानी करीब 9 साल 7 महीने में अपने आप दोगुना हो जाता है. इस समय KVP पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है और रिटर्न कंपाउंड होता है. मसलन अगर आप 10000 रुपये निवेश करते हैं. तो टाइम पूरा होने पर यह रकम करीब 20000 रुपये तक पहुंच जाती है.

यह स्कीम पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आती है. इसलिए निवेशकों को पैसे के डूबने या मार्केट उतार-चढ़ाव का डर नहीं रहता. हालांकि इसमें पैसा मैच्योरिटी से पहले निकालना सही नहीं माना जाता. लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा दी जाती है. सेफ इन्वेस्टमेंट चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

