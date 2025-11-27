हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMMS वायरल करने पर कितनी मिलती है सजा, जानें BNS की किस धारा में होगा एक्शन?

MMS वायरल करने पर कितनी मिलती है सजा, जानें BNS की किस धारा में होगा एक्शन?

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था. ऐसे में किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका पर्सनल वीडियो शूट करना या वायरल करना कानूनन अपराध है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन सेलेब्स और इनफ्लुएंसर के पर्सनल वीडियो वायरल होने के मामले सामने आते हैं. कई बार यह वीडियो फेक या डीपफेक निकलते हैं, लेकिन कई मामलों में यह बिना अनुमति के बनाए गए पर्सनल वीडियो होते हैं. दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सोफिक एसके का पर्सनल वीडियो वायरल हुआ है. इसके बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि किसी का प्राइवेट वीडियो वायरल करने पर कानून क्या कहता है और इसके लिए कितनी सजा हो सकती है?

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर बंगाल के इनफ्लुएंसर सोफिक एसके उस समय चर्चा का विषय बन गए, जब उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का पर्सनल वीडियो कई प्लेटफार्म पर वायरल हो गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार (26 नवंबर) को वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के 15 से 16 मिनट के बाद ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से फैल गया. इसके बाद कुछ ही घंटे में सोफिक वायरल वीडियो जैसे सर्च शब्द भी तेजी से ट्रेंड करने लगे. कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को लेकर दावा कर रहे हैं कि यह असली लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और वीडियो के साथ छेड़छाड़ बताया है . कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है. हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो एआई से बनाया गया था या असली था.

MMS वायरल करने पर भारतीय कानून क्या कहता है?

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था. ऐसे में किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका पर्सनल वीडियो शूट करना या वायरल करना कानूनन अपराध है. भारतीय कानून इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है.  वहीं अगर कोई शख्स किसी की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाता है और फिर उसे वायरल करता है तो वह फिजिकल प्राइवेसी के उल्लंघन का दोषी माना जाता है. ऐसा करने पर व्यक्ति के ऊपर आईटी एक्ट 2000 की धारा 66e लगाई जाती है. इस धारा के अनुसार वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी के फोटो या वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील रूप से एडिट करके वायरल करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाती है. इस धारा के अनुसार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. इसके अलावा डीपफेक या एआई से बनाए गए अश्लील या छेड़छाड़ किए गए वीडियो पर भी आईटी एक्ट की धारा 66e और 67 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

बीएनएस की धारा में और सख्त प्रावधान

1 जुलाई 2024 से लागू बीएनएस में महिलाओं की निजता की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं. बीएनएस के अनुसार किसी महिला की निजी कंडीशन का बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाना और उसे फैलाना गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 73 पुराने आईपीसी 354 जी की जगह लाई गई है. इसके तहत किसी भी महिला का प्राइवेट वीडियो या फोटो लेना या उसे किसी भी माध्यम से फैलाना अपराध है. वहीं इस धारा में साफ बताया गया है कि अपराधी पुरुष हो या महिला दोनों पर समान कार्रवाई होगी.

बीएनएस की धारा 73 में सजा

बीएनएस की धारा 73 के अनुसार पहली बार दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जाता है. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना लगाया जाता है. वहीं इस तरह के अपराध धारा 73 में गैर जमानती और असंज्ञेय माने जाते हैं यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना भी आसान नहीं होता है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 27 Nov 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
MMS Viral Punishment Private Video Law India BNS Section 73
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
क्रिकेट
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Faridabad में फिर दिखा बेकाबू कार का कहर, टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए
Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Rohtak Basketball Pole Fell: नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
क्रिकेट
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
नौकरी
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
हेल्थ
ABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget