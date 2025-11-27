आपकी हाईराइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो सबसे पहले करें ये काम, वरना जान बचाना होगा मुश्किल

हांगकांग की एक हाईराइज बिल्डिंग में हाल ही में भयानक आग लग गई, जिसमें 44 की मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. पूरी दुनिया में आग लगने के जो हादसे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है. इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं. स्थिति तब और बेकार हो जाती है, जब हाईराइज बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारतों में आग लग जाती है. यहां रहने वालों को अपनी जान बचाना और अधिक मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी हाईराइज बिल्डिंग्स में रहते हैं तो आग लगने पर अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो नहीं होगी दिक्कत

बिल्डिंग से कूदें नहीं: अगर आपकी हाईराइज बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बिल्डिंग से बाहर कूदने की गलती ना करें. अक्सर ऐसे हादसों में लोग आग लगने पर बिल्डिंग से बाहर कूदने की कोशिश करते हैं, जो बेहद ही खतरनाक कदम है. इसकी बजाय आप बिल्डिंग से नीचे की ओर जाने की कोशिश करें. अगर रास्ता ब्लॉक है या आग इतनी फैल गई है कि आप नीचे नहीं जा पा रहे तो ऐसी स्थिति में अपने आपको एक कमरे में बंद कर लें और दरवाजे के नीचे गीला कपड़ा लगा दें ताकि धुआं आसानी से अंदर न आ सके. इसके बाद अपने मुंह और नाक को भी गीले कपड़े से ढंकें, ताकि धुआं आपके शरीर में न जा सके.

सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का नहीं: अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है तो नीचे जाने के लिए कभी भी लिफ्ट का सहारा न लें, क्योंकि बिजली कभी भी जा सकती है और आप लिफ्ट में ही फंस सकते हैं. आपको हमेशा सीढ़ियों से ही बिल्डिंग में नीचे की तरफ जाना है, ताकि आप सुरक्षित बाहर निकल सकें.

शांत रहें और अलार्म बजाएं: बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में खुद को शांत रखें. जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न लें. सबसे पहले फायर अलार्म दबाएं, जिससे सभी लोग चौकन्ने हो सकें और फिर आपातकालीन सेवाओं (101 - फायर ब्रिगेड) को तुरंत कॉल करें.

दरवाजे चेक करें: आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर का दरवाजा चेक करना है. उसे छूकर देखें. अगर दरवाजा गरम है तो उसे खोलें नहीं. उसे बंद ही रखें, जिससे धुआं आपके कमरे या फ्लैट में आसानी से न घुस सके.

खिड़की पर जाएं: अगर आप खिड़की की तरफ जा सकते हैं तो तुरंत जाएं. खिड़की को खोलें और साफ हवा लें और बाहर बचावकर्मियों का ध्यान आकर्षित करें. कोई चमकीला कपड़ा दिखाएं या टॉर्च जलाएं, ताकि बचाव दल आपको देख सकें.

बचाव दल के निर्देशों का पालन करें: बिल्डिंग से बाहर निकलना हमेशा सुरक्षित फैसला नहीं होता है. अगर बचाव कर्मी कहते हैं कि अपने कमरों में ही रहें तो उनकी बातों को फॉलो करें, क्योंकि कभी-कभी सीढ़ियां या निकासी द्वार पर धुआं जमा हो जाता है जो सांस नली के जरिए आपके शरीर के अंदर जा सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है. आग लगने की स्थिति में हमेशा बचाव दल के अनुसार ही चलें.

