बच्चे के PPF खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं पैरेंट्स?

आजकल माता-पिता बच्चों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से बचत करने लगे हैं. बच्चों की पढ़ाई, शादी और भविष्य की दूसरी जरूरतों के लिए माता-पिता समय रहते पैसा जमा करना चाहते हैं. ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऑप्शन हो सकता है. यह सरकार की छोटी बचत योजना है, जिसमें फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है.

इसमें माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी PPF खाता खुलवा सकते हैं. हालांकि, इसमें निवेश करते समय कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा.

बच्चे के PPF खाते में कौन जमा कर सकता है पैसा?

नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक खुलवा सकते हैं. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा. खाता खुलवाते समय बच्चे और अभिभावक के जरूरी KYC दस्तावेज देने पड़ सकते हैं.

बच्चा 18 साल का होने के बाद खाते को खुद संचालित करने के लिए संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जरूरी दस्तावेज जमा कर सकता है. हालांकि, PPF खाते की शुरुआती अवधि 15 साल होती है. इसके बाद नियमों के मुताबिक इसे पांच-पांच साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है.

बच्चे के खाते में सालाना कितने रुपये जमा कर सकते हैं?

PPF में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. बड़ी बात यह है कि यह सीमा माता-पिता के अपने PPF खाते और नाबालिग बच्चे के खाते में किए गए कुल निवेश पर लागू होती है. अगर पिता और मां दोनों बच्चे के PPF खाते में पैसे जमा करते हैं, तब भी दोनों का कुल योगदान एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता.

उदहरान के लिए, अगर पिता बच्चे के खाते में 75,000 रुपए और मां भी 75,000 रुपए जमा करती हैं, तो कुल 1.5 लाख रुपए होगी. लेकिन माता-पिता अपने खाते और बच्चे के खाते में अलग-अलग 1.5-1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो कुल 3 लाख रुपए हो जाएंगे, जो तय सीमा से ज्यादा है.

18 साल में कितना फंड बन सकता है?

अगर बच्चे के खाते में हर साल 1.5 लाख रुपये जमा किए जाएं और 7.1% ब्याज दर पूरे समय समान रहे, तो 18 साल में करीब 55.14 लाख रुपये का फंड बन सकता है. इसमें 27 लाख रुपये आपकी जमा रकम और करीब 28.14 लाख रुपये ब्याज होगा. इसी तरह, हर साल 1 लाख रुपये जमा करने पर करीब 36.76 लाख रुपये और 50,000 रुपये जमा करने पर लगभग 18.38 लाख रुपये मिल सकते हैं.

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