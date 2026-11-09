12 दिसंबर को फिर लगेगी लोक अदालत, इस बार निपटा लें अपने चालान और विवाद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रैफिक, वैवाहिक, दीवानी समेत समझौते योग्य मामले सुलझेंगे।

अगर लंबे समय से कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और आए दिन तारीख मिलने से और कोर्ट के चक्कर लगाकर आप थक गए हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब कुछ मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने और उनसे छुटकारा पाने का मौका जल्द मिलने वाला है.

दरअसल, अगले महीने यानी दिसंबर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इस लोक अदालत में कई तरह के पेंडिंग मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर ये लोक अदालत कहां लगने वाली है और कौन-कौन से मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलने वाला है और लोक अदालत कब लगने वाली है.

कहां लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि नेशनल लोक अदालत फरीदाबाद में आयोजित होने वाली है. यहां पर लोग अपने अलग-अलग मामलों की आपसी सहमति के जरिए निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. अगर बात करें तारीख की तो नेशनल लोक अदालत फरीदाबाद में 12 दिसंबर यानी शनिवार को आयोजित होने वाली है.

हर केस का होगा निपटारा?

इसका जवाब है नहीं. लोक अदालत में हर तरह के मामलों का निपटारा नहीं होता है. लोक अदालत में केवल ऐसे मामलों का निपटारा होता है जो समझौता योग्य हो और सुलझाए जाए सकते हैं. लोक अदालत से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए आप जिला न्यायालय की वेबसाइड पर जा सकते हैं.

किन मामलों का होगा निपटारा?

12 दिसंबर को फरीदाबाद में लगने वाली लोक अदालत में कई मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. इनमें शामिल है...

ट्रैफिक चालान

वैवाहिक और पारिवारिक विवाद

मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले

दूसरे छोटे और समझौते करने वाले मामले

दीवानी विवादसमझौता योग्य आपराधिक मामले

ध्यान दें, कुछ मामले समझौती योग्य विवादों में दोनों पक्षों की सहमति होनी जरूरी होगी. यह लोक अदालत सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में लगेगी.

लोक अदालत जाना होगा फायदमेंद

नेशनल लोक अदालत में जाने से आपका फायदा हो सकता है. खास कर जिन लोगों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, जिनका पारिवारिक या दीवानी विवाद चल रहा है या फिर जो लंबे समय से किसी समझौते का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए लोक अदालत एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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