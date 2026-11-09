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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी12 दिसंबर को फिर लगेगी लोक अदालत, इस बार निपटा लें अपने चालान और विवाद

12 दिसंबर को फिर लगेगी लोक अदालत, इस बार निपटा लें अपने चालान और विवाद

अगर आपका लंबे समय से कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो अब 12 दिसबंर 2026 को फरीदाबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इस लोक अदालत में अलग-अलग मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Nov 2026 09:55 AM (IST)
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  • ट्रैफिक, वैवाहिक, दीवानी समेत समझौते योग्य मामले सुलझेंगे।

अगर लंबे समय से कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और आए दिन तारीख मिलने से और कोर्ट के चक्कर लगाकर आप थक गए हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब कुछ मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने और उनसे छुटकारा पाने का मौका जल्द मिलने वाला है. 

दरअसल, अगले महीने यानी दिसंबर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इस लोक अदालत में कई तरह के पेंडिंग मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर ये लोक अदालत कहां लगने वाली है और कौन-कौन से मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलने वाला है और लोक अदालत कब लगने वाली है. 

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कहां लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि नेशनल लोक अदालत फरीदाबाद में आयोजित होने वाली है. यहां पर लोग अपने अलग-अलग मामलों की आपसी सहमति के जरिए निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. अगर बात करें तारीख की तो नेशनल लोक अदालत फरीदाबाद में 12 दिसंबर यानी शनिवार को आयोजित होने वाली है.

हर केस का होगा निपटारा?

इसका जवाब है नहीं. लोक अदालत में हर तरह के मामलों का निपटारा नहीं होता है. लोक अदालत में केवल ऐसे मामलों का निपटारा होता है जो समझौता योग्य हो और सुलझाए जाए सकते हैं. लोक अदालत से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए आप जिला न्यायालय की वेबसाइड पर जा सकते हैं. 

किन मामलों का होगा निपटारा?

12 दिसंबर को फरीदाबाद में लगने वाली लोक अदालत में कई मामलों का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. इनमें शामिल है...

  • ट्रैफिक चालान
  • वैवाहिक और पारिवारिक विवाद
  • मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले
  • दूसरे छोटे और समझौते करने वाले मामले
  • दीवानी विवादसमझौता योग्य आपराधिक मामले

ध्यान दें, कुछ मामले समझौती योग्य विवादों में दोनों पक्षों की सहमति होनी जरूरी होगी. यह लोक अदालत सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में लगेगी. 

लोक अदालत जाना होगा फायदमेंद

नेशनल लोक अदालत में जाने से आपका फायदा हो सकता है. खास कर जिन लोगों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, जिनका पारिवारिक या दीवानी विवाद चल रहा है या फिर जो लंबे समय से किसी समझौते का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए लोक अदालत एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Utility News Faridabad Lok Adalat
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