छठ पर 18000 ट्रेनें भी पड़ीं कम, टॉयलेट में बैठकर सफर, स्टेशनों पर मचा हाहाकार

दीवाली-छठ के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं. इस दौरान बस, फ्लाइट और ट्रेन के टिकट मिलना मुश्किल हो जाते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे हर साल बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग त्योहार मनाने अपने घर जा सकें.

इस बीच दीवाली-छठ के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर काफी दबाव बढ़ा दिया है. हालांकि, इस साल भी रेलवे कई रूट पर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, लेकिन भीड़ के चलते यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेन नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन में भी पैरा रखने की जगह नहीं है. कई यात्री तो टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं. वहीं कई तो दरवाजे और खिड़कियों से चढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

दीवाली के बाद कम होगी भीड़?

दीवाली बीत गई है तो क्या अब ट्रेनों में भीड़ कम देखने को मिलेगी तो इसका जवाब है नहीं. दीवाली का त्योहार तो मना लिया गया है, लेकिन अब रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब दीवाली के बाद छठ आने वाली है. छठ से कुछ दिन पहले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. बड़ी संख्या में लोग अपने घर रवाना होंगे. वहीं सबसे ज्यादा भीड़ तो बिहार, पटना और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में देखने को मिल सकती है.

VIDEO | Tamil Nadu: Migrant workers from northern states have begun heading home from Tiruppur to celebrate Diwali with their families. As thousands of passengers wait to board, the overwhelming rush forces desperate commuters to cling to train footboards. With coaches packed to capacity, desperate passengers are pushing their way inside. The journey to Bihar and Jharkhand, taking roughly 48 hours across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Odisha has turned into an grueling ordeal for these workers. Despite the railway authorities announcing special festive trains, severe overcrowding persists because the total capacity falls far short of demand. A vast number of them are heading home to celebrate Diwali, Govardhan Puja, and Chhath Puja with their families. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026

कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, दीवाली-छठ के दौरान बड़ी संख्या में यात्री अपने घर जा सकें और त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मना सकें, इसके लिए लगभग 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. लेकिन हालात ऐसे हैं कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण कई रूटों पर एक्स्ट्रा ट्रेनों की व्यवस्था भी कम पड़ रही है. क्योंकि दिन ब दिन लोग अपने घर त्योहार मनाने के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद भी यात्रियों की भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर काफी दबाव बढ़ा दिया है. बड़ी बात तो ये है कि पिछले साल स्पेशल ट्रेनें 12 हजार के करीब चलाई जा रही थी, लेकिन इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई.

भीड़ संभालने के खास इंतजाम

बता दें कि रेलवे ने लगभग 20 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया है. यहां पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले रोका जा सकता है. इसके अलावा भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए लगभग 700 AI कैमरे भी लगाए गए हैं. यानी रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ संभालने के लिए भी खास इंतजाम किए हुए हैं. वहीं मुंबई से यूपी, झारखंड और बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. सूरत के उधना स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई-कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है.

Surat, Gujarat: Heavy rush at Surat’s Udhna railway station ahead of Diwali, with passengers waiting in queues for up to 12 hours. Western Railway has notified over 70 special trains from Surat and Udhna to manage the rush https://t.co/fsoF8cFVc9 — IANS (@ians_india) November 7, 2026

प्रवासी मजदूरों का दर्द

इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुप्पुर में भी बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ है. यूपी के डीडीयू जंक्शन पर ऐसे हालात हैं कि कुछ लोग टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं. वहीं कुछ यात्री ट्रेन के दरवाजों के पास थड़े होकर सफर कर रहे हैं.

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