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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर 18000 ट्रेनें भी पड़ीं कम, टॉयलेट में बैठकर सफर, स्टेशनों पर मचा हाहाकार

छठ पर 18000 ट्रेनें भी पड़ीं कम, टॉयलेट में बैठकर सफर, स्टेशनों पर मचा हाहाकार

हर साल दीवाली-छठ के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. इस साल रेलवे ने लगभग 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई है, लेकिन इसके बाद भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ ने रेलवे की व्यस्थाओं पर दबाव बढ़ा दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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दीवाली-छठ के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं. इस दौरान बस, फ्लाइट और ट्रेन के टिकट मिलना मुश्किल हो जाते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे हर साल बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग त्योहार मनाने अपने घर जा सकें.

इस बीच दीवाली-छठ के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर काफी दबाव बढ़ा दिया है. हालांकि, इस साल भी रेलवे कई रूट पर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, लेकिन भीड़ के चलते यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेन नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन में भी पैरा रखने की जगह नहीं है. कई यात्री तो टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं. वहीं कई तो दरवाजे और खिड़कियों से चढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

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दीवाली के बाद कम होगी भीड़?

दीवाली बीत गई है तो क्या अब ट्रेनों में भीड़ कम देखने को मिलेगी तो इसका जवाब है नहीं. दीवाली का त्योहार तो मना लिया गया है, लेकिन अब रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब दीवाली के बाद छठ आने वाली है. छठ से कुछ दिन पहले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. बड़ी संख्या में लोग अपने घर रवाना होंगे. वहीं सबसे ज्यादा भीड़ तो बिहार, पटना और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में देखने को मिल सकती है.

कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, दीवाली-छठ के दौरान बड़ी संख्या में यात्री अपने घर जा सकें और त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मना सकें,  इसके लिए लगभग 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. लेकिन हालात ऐसे हैं कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण कई रूटों पर एक्स्ट्रा ट्रेनों की व्यवस्था भी कम पड़ रही है. क्योंकि दिन ब दिन लोग अपने घर त्योहार मनाने के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद भी यात्रियों की भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर काफी दबाव बढ़ा दिया है. बड़ी बात तो ये है कि पिछले साल स्पेशल ट्रेनें  12 हजार के करीब चलाई जा रही थी, लेकिन इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई. 

भीड़ संभालने के खास इंतजाम

बता दें कि रेलवे ने लगभग 20 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया है. यहां पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले रोका जा सकता है. इसके अलावा भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए लगभग 700 AI कैमरे भी लगाए गए हैं. यानी रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ संभालने के लिए भी खास इंतजाम किए हुए हैं. वहीं मुंबई से यूपी, झारखंड और बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. सूरत के उधना स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई-कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है. 

प्रवासी मजदूरों का दर्द

इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुप्पुर में भी बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ है. यूपी के डीडीयू जंक्शन पर ऐसे हालात हैं कि कुछ लोग टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं. वहीं कुछ यात्री ट्रेन के दरवाजों के पास थड़े होकर सफर कर रहे हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Special Trains Utility News INDIAN RAILWAYS
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