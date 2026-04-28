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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSummer 2026: भीषण गर्मी से बचाएंगे ये सस्ते सामान, मात्र 120 रुपए में खरीद लें, महंगे ब्रांड्स भी हैं फेल!

Summer 2026: भीषण गर्मी से बचाएंगे ये सस्ते सामान, मात्र 120 रुपए में खरीद लें, महंगे ब्रांड्स भी हैं फेल!

Summer Finds 2026: इस भीषण गर्मी में क्या आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो आपको चैन की सांस और गर्मी से राहत दे, तो आइये बताते हैं कि बजट में इस सीजन के हिसाब से क्या खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Apr 2026 04:38 PM (IST)
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Summer Finds on Budget: इस समय देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. अप्रैल का महीना खत्म होते- होते तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. आने वाले कुछ समय में ये पारा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है. इस भीषण गर्मी में हर कोई बस ऐसा सामान ढूंढना चाहता है जो इस मौसम में राहत दे सके. तो हमने आपकी इस मेहनत को थोड़ा आसान करने के बारे में सोचा और लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस गर्मी में आपको राहत की सांस देंगे.

बजट में मिलेंगे ये सारे आइटम्स
हमने कुछ ऐसे में प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आपके लिए तैयार की है जो आपको इस भीषण गर्मी में भी बाहर निकलने का हौसला देंगी. इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमत महज 120 रुपये से शुरू होती है. अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन सभी चीजों को एक बार देख लें ये आपके बजट में Meesho पर आसानी से मिल जाएंगी.

यहां देखें इन राहत देने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट:

  • फोल्डिंग बॉटल: ये कैरी करने में काफी आसान है, साथ ही इसका इस्तेमाल होने पर इसे फोल्ड करके रख सकते हैं.
  • मिस्ट स्प्रे बॉटल: इस स्प्रे बॉटल में आप ठंडा पानी अपने साथ रख सकते हैं जो आपको गर्मी में थोड़ी राहत देगा.
  • फोल्डेबल मिनी फैन: इस गर्मी में ये सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रोडक्ट है, ये फोल्डेबल है और इसे कहीं भी साथ ले सकते हैं. जैसे ही गर्मी लगे इसे चलाकर थोड़ी हवा ली जा सकती है.
  • मिनी जूसर: गर्मी में ठंडा- ठंडा जूस बहुत राहत पहुंचाता है. ऐसे में ये मिनी जूसर बड़े काम की चीज है. इसे साथ में रखकर भी कहीं ले जाया जा सकता है.
  • रिफ्रेशिंग सिपर: ये एक सिपर है, जिसमें यदि आप ठंडा पानी रखेंगे या बर्फ मिलाकर रखेंगे तो ये लंबे समय तक ठंडा ही बना रहेगा.
  • रिफ्रेशिंग वेट वाइप्स: इतनी गर्मी में पसीना तो आता ही है, ऐसे में पसीना साफ करने के लिए ये वेट वाइप्स बहुत अच्छी होती हैं.
  • यूवी रेज प्रोटेक्शन अम्बरेला: गर्मी में धूप से बेहाल हर कोई रहता है, ऐसे में ये छाता आपको तेज धूप और सूरज की यूवी किरणों से बचाएगा.
  • कॉटन फेस कवर: कॉटन का दुपट्टा धूप और टैनिंग से बचने के लिए बांधा जाता है. उसकी जगह आप ये फेस कवर ले सकते हैं जो आपके चेहरे के साथ ही हाथों को भी सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा.
  • कोरियन ऑइल ब्लोटिंग पेपर: ये पेपर आपके चेहरे पर आने वाले पसीने को साफ करेगा, खासतौर से चेहरे के वो हिस्से जहां सबसे ज्यादा पसीना आता है.
  • सिलिकॉन नेक बैंड: ये आइसपैक की तरह है, इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें और कहीं जाते समय इसे कंधे या गले पर रखकर ले जाया जा सकता है, ये पूरे शरीर को ताजगी देगा.
  • बॉय शॉट्स: गर्मियों में फिटेड जींस और पैंट्स पहनने पर पसीना आता है और उससे स्किन रब होने लगती है. इससे बचने के लिए आप ये बॉय शऑट्स ले सकती हैं.
  • यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस: गर्मियों में सन ग्लासेस बहुत जरूरी हैं, केवल स्किन ही नहीं बल्कि आंखों का भा ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में ये यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस आपके बहुत काम आएंगे.

ब्यूटी एंड स्किन प्रोडक्ट्स
गर्मियों के मौसम में ना अंदरूनी शरीर के साथ ही स्किन का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में कुछ स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं आप बजट में ऑनलाइन खरीद सकते हैं. जैसे टिंटेड लिप बाम या लिप ब्राइटनिंग बाम, ये गर्मी में सूखे होठों की परेशानी से बचाएंगे. इसके अलावा पूरे शरीर के लिए डी टैन बॉडी स्क्रबर और बॉडी पॉलिशिंग वॉश का इस्तेमाल करें, ये आपको धूप से होने वाली टैनिंग से बचाएगा. सनस्क्रीन स्प्रे, टिंटेड सनस्क्रीन और हाइड्रा जेल आपको धूप से होने वाली टैनिंग से बचाएंगे, इन्हें लगाकर धूप में निकलें. इसके अलावा गर्मी में पसीने के कारण इसकी बदबू भी आती है, उसके लिए बजट में परफ्यूम भी यहां से खरीदा जा सकता है.

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Published at : 28 Apr 2026 04:38 PM (IST)
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Online Shopping Summer 2026 Budget Finds
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