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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवीडियो शूट कर रहे थे अश्विन, उनके घर आ पहुंची पुलिस; जानिए क्यों

वीडियो शूट कर रहे थे अश्विन, उनके घर आ पहुंची पुलिस; जानिए क्यों

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट को लेकर रविचंद्रन अश्विन अपने घर पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उनके घर पुलिस आ गई. अश्विन को अपनी वीडियो बीच में रोकनी पड़ी. लेकिन उनके घर पुलिस आई क्यों थी?

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन अपने घर पर यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. वीडियो भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट से जुड़ा था. वह रिकॉर्ड कर रहे थे कि तभी उनके घर पुलिस आ गई. उनके गार्ड ने उन्हें बताया, अश्विन को अपनी वीडियो बीच में रोकनी पड़ी. हालांकि अश्विन ने पहले अपने गार्ड के फोन कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार कॉल और अपनी पत्नी के कॉल आने पर उन्होंने उठाया तो उन्हें पता चला कि घर पर पुलिस आई है.

वह पत्रकार विमल कुमार के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. अश्विन ने रिकॉर्डिंग रोकी, लेकिन जब फिर शुरू की तो विमल कुमार ने मजाक में पूछा कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस आपको आपके घर पर पकड़ने के लिए आ पहुंची? अश्विन ने वीडियो में ही खुलासा किया कि आखिर पुलिस उनके घर क्यों आई थी.

क्यों आई थी अश्विन के घर पुलिस?

अश्विन ने बताया, "मेरे घर की सिक्योरिटी के मुझे कई कॉल आए. आमतौर पर वह इतने कॉल नहीं करते, मेरी पत्नी ने भी मुझे फोन किया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने मुझे कहा, 'पुलिस दरवाजे पर खड़ी है।' दरअसल मैंने वीजा के लिए अपना पासपोर्ट दिया था, जिसे लेकर वह आए थे." इस पर विमल कुमार ने कहा कि आपका तो नाम देखकर ही सब हो जाता होगा, पुलिस वैरिफिकेशन जैसी चीजें तो हम जैसे लोगों के लिए हैं. इस पर अश्विन ने कहा कि वह नार्मल जिंदगी जीना पसंद करते हैं.

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अश्विन ने कहा, "मैं नार्मल जिंदगी जीना चाहता हूं, इसलिए नार्मल रहता हूं." अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वह क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी राय रखते हैं.

39 वर्षीय अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट, 116 वनडे और 65 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने क्रमश 537, 156 और 72 विकेट लिए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin R Ashwin Indian Cricketer IND Vs SL 1st Test POLICE
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