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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब हवाई सफर पर संकट! ATF की बढ़ती कीमतों से घबराई एयरलाइंस, सरकार से मांगी मदद

अब हवाई सफर पर संकट! ATF की बढ़ती कीमतों से घबराई एयरलाइंस, सरकार से मांगी मदद

ATF Price Rise: ATF की बढ़ती कीमतों से Air India, IndiGo और SpiceJet पर दबाव बढ़ा है और FIA ने सरकार से राहत मांगी है. अगर राहत नहीं मिली तो फ्लाइट्स रद्द होने और विमानों के ग्राउंड होने का खतरा है.

By : वरुण भसीन | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 03:47 PM (IST)
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  • राहत न मिलने पर फ्लाइट्स रद्द होने की चेतावनी।

ATF Price Rise: फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक अर्जेंट पत्र लिखा है. इस पत्र में Air India, IndiGo और SpiceJet की तरफ से सरकार से तत्काल मदद की अपील की गई है. एयरलाइंस का कहना है कि अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों पर राहत नहीं मिली तो फ्लाइट्स रद्द करने और विमान ग्राउंड करने की नौबत आ सकती है.

पत्र में बताया गया है कि वेस्ट एशिया वॉर की वजह से ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल से उछलकर 118 डॉलर पर पहुंच गया. इसका सीधा असर ATF की कीमत पर पड़ा जो 87 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 260 डॉलर के पार चली गई, यानी करीब 295 फीसदी का उछाल. फिलहाल यह 235 डॉलर प्रति बैरल के करीब है.

इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह घाटे में चली गई

इसके अलावा क्रूड और ATF के बीच का क्रैक स्प्रेड भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. पहले यह 11 से 18 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहता था अब यह 132 डॉलर प्रति बैरल हो गया है. FIA का कहना है कि यह तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा है इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता. इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह घाटे में चली गई हैं.

आम तौर पर ATF एयरलाइंस की कुल लागत का 30 से 40 फीसदी होती है. अब यह 55 से 60 फीसदी तक पहुंच गई है. ऊपर से रुपया भी अपने सबसे निचले स्तर पर है जिससे एयरलाइंस पर डबल मार पड़ रही है.

FIA ने सरकार के सामने तीन मांगें रखी 

पहली- अक्टूबर 2022 में तय हुए क्रैक बैंड मैकेनिज्म को बहाल किया जाए. यह व्यवस्था दिसंबर 2024 में बंद हो गई थी. इसके तहत क्रूड और ATF के बीच के अंतर को एक तय सीमा में रखा जाता था.

दूसरी - घरेलू उड़ानों के लिए ATF पर लगने वाली 11 फीसदी एक्साइज ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाया या स्थगित किया जाए.

तीसरी - प्रमुख राज्यों में VAT कम की जाए. दिल्ली में ATF पर 25 फीसदी VAT है, तमिलनाडु में 29 फीसदी. मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में 16 से 20 फीसदी के बीच है. ये 6 शहर देश के 50 फीसदी से ज्यादा एयरलाइन ऑपरेशंस को कवर करते हैं.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 28 Apr 2026 03:47 PM (IST)
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Utility News Iran US War ATF Price Rise Airline Ticket Booking
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