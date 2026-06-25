PNG Safety Tips: जिनके घर-फ्लैट में लगी है पाइप वाली गैस, वो संभल जाएं, अगर ये 3 काम नहीं किए तो खतरे में हैं आप
PNG Safety Tips: LPG की किल्लत होने के बाद सरकार ने लोगों से PNG कनेक्शन लेने की अपील की है. लेकिन इसके कनेक्शन के बाद सावधानी भी रखना जरूरी है, जिससे घर परिवार सुरक्षित रह के.
PNG Safety Tips: बीते दिनों होर्मुज ब्लॉक और यूएस- ईरान युद्ध के चलते देशभर में एलपीजी की किल्लत देखने को मिली. जिसके बाद सरकार ने लोगों से अपील की कि वो अपन घर पर PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन लगवा लें. जिसके बाद सरकार की बात मानकर बड़े शहरों में PNG कनेक्शन काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है. लोग आने वाले समय में घरेलू गैस की किल्लत से बचने के लिए PNG कनेक्शन लगवा रहे हैं. वहीं अब हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने PNG को लेकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है.
पेट्रोलियम मंत्रालय की अपील
जहां एक तरफ सरकार ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा PNG कनेक्शन लगवाने की अपील की है. तो वहीं कनेक्शन के बाद सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के जरिए तीन कड़े सुरक्षा नियम बताए गए हैं. जो इस प्रकार हैं:
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पीएनजी की सुविधा के साथ सुरक्षा भी जरूरी
- सुरक्षा होज में दरार, घिसावट या ढीलापन दिखे तो तुरंत बदलें.
- उपयोग के बाद उपकरण वाल्व को हमेशा बंद रखें.
- खाना बनाते समय उचित वेंटिलेशन बनाए रखं (खिड़कियां/दरवाजे खुले रखें).
इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) घरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन है. घर में अच्छी वेंटिलेशन (हवा आने-जाने की व्यवस्था), समय-समय पर गैस लाइन की जांच और सुरक्षित इस्तेमाल की आदतें अपनाकर आप अपने घर को और सुरक्षित बना सकते हैं. सुरक्षा नियमों का पालन करें, सतर्क रहें और PNG का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें.'
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) एक सुरक्षित और सुविधाजनक ऊर्जा विकल्प है।— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) June 24, 2026
उचित वेंटिलेशन, नियमित निरीक्षण और सुरक्षित उपयोग की आदतें अपनाकर आप अपने घर को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।
सुरक्षा के प्रति सजग रहें, PNG का सुरक्षित उपयोग करें।#PNGSafety #CleanEnergy #PNG #MoPNG pic.twitter.com/JSFkpejHEy
बता दें कि सरकार और गैस वितरण कंपनियां लगातार लोगों को PNG के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक कर रही हैं. कई अभियानों के जरिए भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.
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