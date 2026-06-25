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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG Safety Tips: जिनके घर-फ्लैट में लगी है पाइप वाली गैस, वो संभल जाएं, अगर ये 3 काम नहीं किए तो खतरे में हैं आप

PNG Safety Tips: जिनके घर-फ्लैट में लगी है पाइप वाली गैस, वो संभल जाएं, अगर ये 3 काम नहीं किए तो खतरे में हैं आप

PNG Safety Tips: LPG की किल्लत होने के बाद सरकार ने लोगों से PNG कनेक्शन लेने की अपील की है. लेकिन इसके कनेक्शन के बाद सावधानी भी रखना जरूरी है, जिससे घर परिवार सुरक्षित रह के.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Jun 2026 06:30 PM (IST)
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PNG Safety Tips: बीते दिनों होर्मुज ब्लॉक और यूएस- ईरान युद्ध के चलते देशभर में एलपीजी की किल्लत देखने को मिली. जिसके बाद सरकार ने लोगों से अपील की कि वो अपन घर पर PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन लगवा लें. जिसके बाद सरकार की बात मानकर बड़े शहरों में PNG कनेक्शन काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है. लोग आने वाले समय में घरेलू गैस की किल्लत से बचने के लिए PNG कनेक्शन लगवा रहे हैं. वहीं अब  हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने PNG को लेकर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है.

पेट्रोलियम मंत्रालय की अपील
जहां एक तरफ सरकार ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा PNG कनेक्शन लगवाने की अपील की है. तो वहीं कनेक्शन के बाद सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के जरिए तीन कड़े सुरक्षा नियम बताए गए हैं. जो इस प्रकार हैं:

ये भी पढ़ें: July Rules Change: LPG-PAN से लेकर आधार लिंक तक, 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, अभी हो जाएं सावधान

पीएनजी की सुविधा के साथ सुरक्षा भी जरूरी

  • सुरक्षा होज में दरार, घिसावट या ढीलापन दिखे तो तुरंत बदलें.
  • उपयोग के बाद उपकरण वाल्व को हमेशा बंद रखें.
  • खाना बनाते समय उचित वेंटिलेशन बनाए रखं (खिड़कियां/दरवाजे खुले रखें).

इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) घरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन है. घर में अच्छी वेंटिलेशन (हवा आने-जाने की व्यवस्था), समय-समय पर गैस लाइन की जांच और सुरक्षित इस्तेमाल की आदतें अपनाकर आप अपने घर को और सुरक्षित बना सकते हैं. सुरक्षा नियमों का पालन करें, सतर्क रहें और PNG का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें.'

बता दें कि सरकार और गैस वितरण कंपनियां लगातार लोगों को PNG के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक कर रही हैं. कई अभियानों के जरिए भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 25 Jun 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
PNG Connection PNG News PNG Safety Tips
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