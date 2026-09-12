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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG का बिल अचानक बढ़ रहा है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

PNG का बिल अचानक बढ़ रहा है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

अगर आपके घर में PNG गैस का इस्तेमाल होता है और आपका बिल अचानक काफी बढ़ा हुआ आ रहा है तो यह जानकारी आपके लिए है. कई बार बिल बढ़ने के पीछे के कारण ज्यादा गैस इस्तेमाल करना नहीं होता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Sep 2026 07:33 PM (IST)
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  • बिल बढ़ने पर गैस कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आज कई इलाकों में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में लोग पीएनजी गैस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. इसके कई सारे फायदे भी है और सबसे खास बात तो यह है कि सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, ताकि LPG आयात पर देश की निर्भरता कम हो सके. ऐसे में अगर आपके घर पर भी पीएनजी का ही इस्तेमाल होता है और अचानक ही उसका हर महीने का बिल ज्यादा आने लगा है तो इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है.

बिल बढ़ने के पीछे क्या कारण है? 

अगर आप पीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि गैस बिल हर महीने एक जैसा नहीं आता है, लेकिन सोचिए, अगर बिल जरूरत से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? इसके पीछे कई बार गैस की ज्यादा खपत नहीं, बल्कि मीटर रीडिंग में गलती और गैस लीकेज भी हो सकती है. 

अगर मीटर रीडर ने गलती या फिर जल्दबाजी में गलत रीडिंग लिख दी है तो बिल ज्यादा आ सकता है. इसलिए जब भी आपका बिल आए तो उसमें दी गई रीडिंग को एक बार दोबारा से अपनी मीटर की रीडिंग से मिलाना चाहिए.

रीडिंग न मिलने पर भी आएगा ज्यादा बिल 

कई बार गैस कंपनी को मीटर की रीडिंग नहीं मिलती है. ऐसे में कंपनी अनुमान के हिसाब से ही बिल बनाती है. लेकिन अगर अनुमान की गई रीडिंग आपके इस्तेमाल की गई गैस से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में बिल ज्यादा आ सकता है. 

गैस लीकेज भी हो सकता है कारण

पाइपलाइन में लीकेज होती है, जिसकी जानकारी न हो तो गैस धीरे-धीरे करके खर्च होती रहती है. इस वजह से बिल अचानक बढ़ा हुआ आ सकता है. लेकिन पाइपलाइन में लीकेज केवल बिल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. अगर बिल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको पाइपलाइन की लीकेज की भी जांच करवानी चाहिए.

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कहीं आपके साथ न हो जाए फ्रॉड

कई बार ठग गैस का बकाया बिल बताकर गैस कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं. इसके लिए ठग आपके नंबर पर एक फर्जी APK फाइल भेजते हैं और इसे जैसे ही लोग डाउनलोड करते हैं तो बैंक अकाउंट से पैसे तक कट जाते हैं. इसलिए कभी भी गैस कनेक्शन से जुड़े बिल के मैसेज को तुरंत भरोसा न करें. 

शिकायत भी कर सकते हैं आप

अगर सारी जांच करने के बाद भी बिल ज्यादा आता है तो आप अपनी गैस कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
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