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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG कनेक्शन में गैस से आ रही है पीली फ्लेम तो ठीक नहीं है सेटिंग, ऐसे करें सही

PNG कनेक्शन में गैस से आ रही है पीली फ्लेम तो ठीक नहीं है सेटिंग, ऐसे करें सही

PNG Yellow Flame: अगर आपकी PNG गैस की आंच नीली के बजाय पीली हो गई है. तो इसे नजरअंदाज न करें. कुछ आसान स्टेप्स से इसे घर पर ही ठीक करें. जान लें तरीके.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 11:52 AM (IST)
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PNG Yellow Flame: किचन में खाना बनाते समय अगर आपकी नजर गैस चूल्हे की आंच पर पड़े और वह नीली के बजाय पीली दिखाई दे. तो इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है. अमूमन लोग सोचते हैं कि शायद गैस खत्म होने वाली है. पर PNG के मामले में ऐसा नहीं होता. पीली लौ का मतलब है कि गैस पूरी तरह जल नहीं रही है. जिससे न केवल आपके बर्तन काले होते हैं. 

बल्कि गैस की बर्बादी भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा बढ़ जाता है. यह आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए ठीक नहीं है. पीली फ्लेम अक्सर चूल्हे की गलत सेटिंग या गंदगी की वजह से आती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. तो कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे.

पीली फ्लेम के पीछे कारण क्या है?

जब गैस को जलने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वह पीली जलने लगती है. इसे 'इनकंप्लीट कंबशन' कहते हैं. इसके पीछे कई छोटी-छोटी वजहें हो सकती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. पीली फ्लेम के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

  • चूल्हे के नीचे मौजूद एयर शटर अगर ब्लॉक हो जाए तो ऑक्सीजन कम मिलती है.
  • बर्नर के छेदों में खाना गिर जाने या तेल जमने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है.
  • अगर बर्नर धोया है और वह पूरी तरह सूखा नहीं है तो भी आंच पीली हो सकती है.
  • कभी-कभी बर्नर अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है जिससे गैस का फ्लो बिगड़ जाता है.

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मिनटों में ऐसे ठीक करें गैस की सेटिंग

पीली फ्लेम को नीली और तेज बनाने के लिए आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है. बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले गैस सप्लाई बंद करें और चूल्हे को ठंडा होने दें. इसके बाद इन तरीकों को आजमाएं:

  • एक पुराने टूथब्रश या पतली पिन की मदद से बर्नर के सभी छेदों को अच्छी तरह साफ करें.
  • चूल्हे के नीचे मौजूद एयर शटर को धीरे से घुमाकर एडजस्ट करें ताकि हवा का फ्लो सही हो जाए.
  • बर्नर को साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही वापस गैस स्टोव पर लगाएं.
  • बर्नर को उसकी जगह पर एकदम सीधा फिट करें जिससे गैस का प्रेशर और फ्लेम बराबर बनी रहे.

अगर इन सब के बाद भी दिक्कत बनी रहती है. तो पीएनजी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करना ही बेहतर है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Mar 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Flame Utility News PNG Gas PNG Connection
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