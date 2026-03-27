PNG कनेक्शन में गैस से आ रही है पीली फ्लेम तो ठीक नहीं है सेटिंग, ऐसे करें सही

PNG Yellow Flame: किचन में खाना बनाते समय अगर आपकी नजर गैस चूल्हे की आंच पर पड़े और वह नीली के बजाय पीली दिखाई दे. तो इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है. अमूमन लोग सोचते हैं कि शायद गैस खत्म होने वाली है. पर PNG के मामले में ऐसा नहीं होता. पीली लौ का मतलब है कि गैस पूरी तरह जल नहीं रही है. जिससे न केवल आपके बर्तन काले होते हैं.

बल्कि गैस की बर्बादी भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा बढ़ जाता है. यह आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए ठीक नहीं है. पीली फ्लेम अक्सर चूल्हे की गलत सेटिंग या गंदगी की वजह से आती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. तो कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे.

पीली फ्लेम के पीछे कारण क्या है?

जब गैस को जलने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वह पीली जलने लगती है. इसे 'इनकंप्लीट कंबशन' कहते हैं. इसके पीछे कई छोटी-छोटी वजहें हो सकती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. पीली फ्लेम के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

चूल्हे के नीचे मौजूद एयर शटर अगर ब्लॉक हो जाए तो ऑक्सीजन कम मिलती है.

बर्नर के छेदों में खाना गिर जाने या तेल जमने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है.

अगर बर्नर धोया है और वह पूरी तरह सूखा नहीं है तो भी आंच पीली हो सकती है.

कभी-कभी बर्नर अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है जिससे गैस का फ्लो बिगड़ जाता है.

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मिनटों में ऐसे ठीक करें गैस की सेटिंग

पीली फ्लेम को नीली और तेज बनाने के लिए आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है. बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले गैस सप्लाई बंद करें और चूल्हे को ठंडा होने दें. इसके बाद इन तरीकों को आजमाएं:

एक पुराने टूथब्रश या पतली पिन की मदद से बर्नर के सभी छेदों को अच्छी तरह साफ करें.

चूल्हे के नीचे मौजूद एयर शटर को धीरे से घुमाकर एडजस्ट करें ताकि हवा का फ्लो सही हो जाए.

बर्नर को साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही वापस गैस स्टोव पर लगाएं.

बर्नर को उसकी जगह पर एकदम सीधा फिट करें जिससे गैस का प्रेशर और फ्लेम बराबर बनी रहे.

अगर इन सब के बाद भी दिक्कत बनी रहती है. तो पीएनजी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करना ही बेहतर है.

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