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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े

Solar Panel: सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े

PM Surya Ghar Yojana: क्या आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं? केंद्र सरकार की PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की मदद से आज बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Aug 2026 04:28 PM (IST)
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  • अतिरिक्त बिजली बेचकर करोड़ों कमाए, ऑनलाइन आवेदन करें।

PM Surya Ghar Yojana: आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है. ऐसे में एक आम व्यक्ति अपने घर के खर्च को बहुत सोच समझकर चलाना चाहता है, ताकि उसपर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े. कई लोग हर महीने आने वाले बिजली के बिल से परेशान रहते हैं. और यह चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिल जाए, जिससे उनका बिजली का बिल जीरो हो सके. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं.

सोलर पैनल लगवाने से केवल बिजली बिल से राहत नहीं मिलती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर भी कमाई की जा सकती है. केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मदद से आज बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हैं. पहले इस योजना के बार में जानते हैं.

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PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाता है तो उसे सब्सिडी दी जाती है. अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है जैसे...

  • अगर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.
  • वहीं 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.
  • अगर 3 किलोवाट का या उससे ज्यादा का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.

कितने घरों में अब तक लगे सोलर पैनल?

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. पीएम सूर्य घर योजना साल 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 28,025 करोड़ रुपये की सब्सिडी DBT के जरिए दी जा चुकी है, जिसकी मदद से लगभग 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो हो गया.  

सरकार ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर 421 करोड़ रुपये की कमाई की है. यानी हर परिवार को सालाना लगभग 3500 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हुई. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करने आवेदन कर सकते है.

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PM सूर्य घर योजना में कैसे करें आवेदन?

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके लिए सबसे पहले PM Surya Ghar Portal पर जाएं.
  • इसके बाद Apply for Rooftop Solar पर क्लिक करें.
  • फिर अपने राज्य, बिजली कंपनी(DISCOM) और बिजली कनेक्शन नंबर दर्ज करें.
  • अब अपना मोबाइल नंबर डाले और ईमेल डालकर OTP से वेरिफाई करें.
  • फिर लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें.
  • सारे जरूरी दस्तावेज को अपलोड करें
  • फिर DISCOM से मंजूरी मिलने के बाद अधिकृत वेंडर से सोलर पैनल लगवाएं.
  • सोलर पैनल लगने के बाद और जांच पूरी होने के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News PM Surya Ghar Yojana
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