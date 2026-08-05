Solar Panel: सोलर योजना से 19 लाख परिवारों की बंपर कमाई, मुफ्त हुआ बिजली बिल, समझें आंकड़े

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अतिरिक्त बिजली बेचकर करोड़ों कमाए, ऑनलाइन आवेदन करें।

PM Surya Ghar Yojana: आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है. ऐसे में एक आम व्यक्ति अपने घर के खर्च को बहुत सोच समझकर चलाना चाहता है, ताकि उसपर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े. कई लोग हर महीने आने वाले बिजली के बिल से परेशान रहते हैं. और यह चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिल जाए, जिससे उनका बिजली का बिल जीरो हो सके. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं.

सोलर पैनल लगवाने से केवल बिजली बिल से राहत नहीं मिलती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर भी कमाई की जा सकती है. केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मदद से आज बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हैं. पहले इस योजना के बार में जानते हैं.

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PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाता है तो उसे सब्सिडी दी जाती है. अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है जैसे...

अगर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.

वहीं 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.

अगर 3 किलोवाट का या उससे ज्यादा का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.

कितने घरों में अब तक लगे सोलर पैनल?

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. पीएम सूर्य घर योजना साल 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 28,025 करोड़ रुपये की सब्सिडी DBT के जरिए दी जा चुकी है, जिसकी मदद से लगभग 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो हो गया.

सरकार ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर 421 करोड़ रुपये की कमाई की है. यानी हर परिवार को सालाना लगभग 3500 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हुई. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करने आवेदन कर सकते है.

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PM सूर्य घर योजना में कैसे करें आवेदन?