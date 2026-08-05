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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबाढ़ के पानी से खराब हुई शराब, अब शख्स को मिलेगा 1.2 करोड़ का मुआवजा

बाढ़ के पानी से खराब हुई शराब, अब शख्स को मिलेगा 1.2 करोड़ का मुआवजा

Insurance Claim: मुंबई में बाढ़ से खराब हुए शराब के स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम खारिज करना कंपनी को भारी पड़ा. कंज्यूमर कोर्ट ने 1.2 करोड़ रुपये, 9% ब्याज और अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 03:50 PM (IST)
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Flood Damaged Liquor: अगर आपने अपने बिजनस का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो यह खबर अच्छी तरह से समझ लें. मुंबई में बाढ़ के पानी से खराब हुई शराब के स्टॉक का क्लेम देने से इनकार करना एक इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट ने शराब बिजनेसमैन के हक में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है. साथ ही दिमागी परेशानी और मुकदमे का खर्च भी अलग से देने को कहा है.

ये मामला मुंबई के कुर्ला में शराब के थोक बिजनस करने वाली एक फर्म का है. 29 अगस्त 2017 को मुंबई में हुई बहुत बारिश के दौरान गोदाम में रखा शराब का बड़ा स्टॉक बाढ़ के गंदे पानी में डूब गया था. पानी की वजह से बोतलों के ढक्कनों पर जंग लग गई, लेबल खराब हो गए और पूरी लॉट बाजार में बेचने लायक नहीं रही. राज्य के शराब डिपार्ट्मन्ट की देखरेख में इस माल को पूरी तरह से बेकार ऐलान कर दिया गया. 

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क्लेम नहीं देना इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ा भारी

नुकसान के बाद बिजनेसमैन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास  क्लेम किया. कंपनी की ओर से इंस्पेक्टर ने जांच के बाद करीब 1.2 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा किया और क्लेम मंजूर करने की सिफारिश भी की. इसके बावजूद इंश्योरेंस  कंपनी ने जनवरी 2020 में क्लेम देने से इनकार कर दिया.

इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि कारोबारी ने ये साबित करने के लिए फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट नहीं दी कि शराब पीने लायक नहीं रही है. कंपनी ने ये भी कहा कि खराब स्टॉक को खत्म करने का वीडियो सबूत भी अवेलेबल नहीं कराया गया. वहीं शराब डिपार्ट्मन्ट ने साफ किया कि बाढ़ के खराब पानी में डूबे ऐसे स्टॉक के लिए किसी लैब से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है.

कोर्ट का फैसला 

दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद साउथ मुंबई कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी ने बिना किसी मजबूत बेस पे अपने ही इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया. कोर्ट ने इसे मनमाना फैसला और सर्विस में साफ कमी बताया.  कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 1,20,12,403 रुपये का क्लेम 9% सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया. इसके अलावा कारोबारी को 1 लाख रुपये दिमागी परेशानी और 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर भी देने को बोल दिया.

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Published at : 05 Aug 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Liquor News Utility News Consumer Court
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