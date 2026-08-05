EPFO: अगर 20 दिनों तक भी ना मिले PF क्लेम का पैसा तो क्या करें? सरकार ने बताया

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EPFO Update: हर नौकरी करने वाला व्यक्ति PF क्लेम करने के बाद जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में पैसे आने का इंतजार करता है. ऐसे में आपने भी PF क्लेम के लिए आवेदन किया है और कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोई भी परेशान हो सकता है. लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कार्यों में दिक्कत आने की वजह से क्लेम सेटलमेंट में देरी सकती है.

अभी तक पैसे नहीं आए तो करें ये काम

अगर आपको पीएफ क्लेम किए समय हो गया है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आप सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करें जैसे...

सबसे पहले आप अपने पीएफ क्लेम स्टेटस को चेक करें.

इसके अलावा यह देखें की आवेदन में कोई गलती तो नहीं है.

साथ ही चेक करें कि सारे दस्तावेज पूरे हैं.

इसके साथ ही जांच करें कि बैंक अकाउंट की जानकारी सही दी है.

वहीं आधार से जुड़ी सारी जानकारी सही है या नहीं.

ध्यान रखें, कभी-कभी किसी गलती की वजह से भी पैसे आने में देरी होती है. इसलिए पहले ही चेक कर लें कि कही आपसे भी कोई गलती न हो गई हो.

किस वजह से पैसे आने में देरी हुई?

बता दें कि EPFO ने पीएफ का पैसा जल्दी आने के लिए नया इंटीग्रेटेड IT सिस्टम तैयार किया था, जिसका मकसद था कि क्लेम का पैसा 2 से 3 दिनों के अंदर के बैंक अकाउंट में आ जाए. हालांकि, इसके बावजूद अभी भी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई मामलों में पैसे आने में 20 दिन से ज्यादा का समय लग गया है. इसके बाद EPFO अधिकारी संघ ने सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तकनीकी एक्सपर्ट्स की मांग की है, ताकि क्लेम के पूरे प्रोसेस को जल्द पूरा किया जा सके.

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