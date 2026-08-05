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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: अगर 20 दिनों तक भी ना मिले PF क्लेम का पैसा तो क्या करें? सरकार ने बताया

EPFO: अगर 20 दिनों तक भी ना मिले PF क्लेम का पैसा तो क्या करें? सरकार ने बताया

EPFO Update: क्या आपने भी PF क्लेम के लिए आवेदन किया है, लेकिन 20 दिन से ज्यादा होने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो जानिए क्या है इसके पीछे का कारण?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Aug 2026 02:36 PM (IST)
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  • समाधान के लिए EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

EPFO Update: हर नौकरी करने वाला व्यक्ति PF क्लेम करने के बाद जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में पैसे आने का इंतजार करता है. ऐसे में आपने भी PF क्लेम के लिए आवेदन किया है और कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोई भी परेशान हो सकता है. लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कार्यों में दिक्कत आने की वजह से क्लेम सेटलमेंट में देरी सकती है.

अभी तक पैसे नहीं आए तो करें ये काम

अगर आपको पीएफ क्लेम किए समय हो गया है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आप सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करें जैसे...

  • सबसे पहले आप अपने पीएफ क्लेम स्टेटस को चेक करें.
  • इसके अलावा यह देखें की आवेदन में कोई गलती तो नहीं है.
  • साथ ही चेक करें कि सारे दस्तावेज पूरे हैं.
  • इसके साथ ही जांच करें कि बैंक अकाउंट की जानकारी सही दी है.
  • वहीं आधार से जुड़ी सारी जानकारी सही है या नहीं.

ध्यान रखें, कभी-कभी किसी गलती की वजह से भी पैसे आने में देरी होती है. इसलिए पहले ही चेक कर लें कि कही आपसे भी कोई गलती न हो गई हो.

किस वजह से पैसे आने में देरी हुई?

बता दें कि EPFO ने पीएफ का पैसा जल्दी आने के लिए नया इंटीग्रेटेड IT सिस्टम तैयार किया था, जिसका मकसद था कि क्लेम का पैसा 2 से 3 दिनों के अंदर के बैंक अकाउंट में आ जाए. हालांकि, इसके बावजूद अभी भी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई मामलों में पैसे आने में 20 दिन से ज्यादा का समय लग गया है. इसके बाद EPFO अधिकारी संघ ने सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तकनीकी एक्सपर्ट्स की मांग की है,  ताकि क्लेम के पूरे प्रोसेस को जल्द पूरा किया जा सके.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले EPFiGMS के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  • इसके बाद Register Grievance पर क्लिक करें.
  • फिर PF Member का ऑप्शन चुनें और अपना UAN नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद कैप्चा भरें और Get Details पर क्लिक करें.
  • इसके बाद OTP आएगा, जिससे वेरिफिकेशन करें.
  • फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें.
  • अब आप अपनी PF Member ID चुनें, जिससे जुड़ी शिकायत दर्ज करनी हो.
  • शिकायत की कैटेगरी चुनें और समस्या की पूरी जानकारी दर्ज करें.
  • सारी जानकारी चेक करें और सबमिट कर दें.
  • ध्यान रखें, रेफरेंस नंबर जरूर संभालकर रखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO Update PF Claim Status
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