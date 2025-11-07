हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, जानें इनके रूट और टाइमिंग

वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, जानें इनके रूट और टाइमिंग

PM Modi In Varanasi Vande Bharat Express: पीएम मोदी 8 नवंबर को वाराणसी से चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इन ट्रेनों से कई राज्यों के बीच सफर तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Nov 2025 11:02 AM (IST)
PM Modi In Varanasi Vande Bharat Express:  कल यानी 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे. पीएम मोदी चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. पीएमओ के मुताबिक यह पहल देश के रेल नेटवर्क को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का  एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके साथ ही यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी. चलिए आपको बताते हैं इन ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

लखनऊ-सहारनपुर रूट पर चलने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन करीब 7 घंटे 45 मिनट में अपना सफर पूरी करेगी. इससे यात्रियों के समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी. यह ट्रेन लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर जैसे शहरों को जोड़ेगी. इसके शुरू होने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हरिद्वार तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगी. मौजूदा ट्रेनों की तुलना में यह करीब दो घंटे 40 मिनट कम समय में सफर पूरा करेगी. जिससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा. यह ट्रेन मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा को और आसान बनाएगी. धार्मिक यात्रा के साथ-साथ पर्यटन को भी इससे बड़ा फायदा होगा.

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस एक बड़ा बदलाव लाएगी. यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच का सफर 8 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी और करीब दो घंटे से ज्यादा समय बचाएगी. यह ट्रेन प्रमुख आईटी और कमर्शियल सेंटर्स को जोड़ेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और पर्यटकों को तेज, सुविधाजनक और भरोसेमंद यात्रा का नया ऑप्शन मिलेगा.

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली, बठिंडा, पटियाला और फिरोजपुर के बीच तेज और सीधी कनेक्टिविटी होगी. यह ट्रेन अपने रूट पर सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस होगी. इसके शुरू होने से पंजाब और राजधानी दिल्ली के बीच व्यापार, रोजगार और पर्यटन के अवसरों को नये मौके मिलेंगे यात्रियों को अब ज्यादा आरामदायक और समय की बचत वाला सफर मिलेगा.

Published at : 07 Nov 2025 11:02 AM (IST)
Utility News PM Modi VANDE BHARAT EXPRESS
