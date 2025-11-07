FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?

FD Deposit Limit: आज के दौर में लोग निवेश को लेकर काफी सजग है. इसमें बहुत से लोग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में निवेश करना काफी सुरक्षित मानते हैं. FD हमेशा से उन लोगों की पहली पसंद रही है. जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं और अपने पैसे पर स्टेबल रिटर्न चाहते हैं.

इसमें आपको निश्चित ब्याज दर के साथ तय वक्त के बाद गारंटीड रिटर्न मिलता है. यही वजह है कि नौकरीपेशा से लेकर रिटायर्ड लोग तक FD को भरोसेमंद निवेश मानते हैं. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि FD में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है और उसकी सीमा क्या है. चलिए समझते हैं पूरा हिसाब.

FD में कितनी राशि जमा की जा सकती है?

बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है एफडीआई में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने FD में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है. यानी आप चाहें तो लाखों या करोड़ों रुपये तक भी FD करा सकते हैं. कई बैंक एक ही ग्राहक को अलग-अलग FD अकाउंट खोलने की भी छूट देते हैं.

हालांकि बैंकिंग सुरक्षा के लिहाज से हर ग्राहक को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC के तहत सिर्फ 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल होते हैं. अगर किसी कारण बैंक डिफॉल्ट कर जाता है. तो इतनी राशि तक ही आपका पैसा सुरक्षित रहेगा.

FD से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

हर बैंक में FD के नियम थोड़े अलग होते हैं. लेकिन ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम जमा राशि 1000 से 10000 रुपये के बीच होती है. FD की अवधि 7 दिन से लेकर 10 साल तक तय की जा सकती है. अगर मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ी जाती है, तो बैंक पेनल्टी या कम ब्याज दर लागू करता है. ब्याज दरें बैंक और जमा अवधि पर निर्भर करती हैं. जबकि सीनियर सिटीजन को आम तौर पर अधिक ब्याज मिलता है.

FD पर मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है. अगर ब्याज आय 40000 रुपये सीनियर सिटिज़न के लिए 50000 रुपये इससे ज्यादा है. तो बैंक TDS काटता है. टैक्स सेविंग FD में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.

