इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम

इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. लेकिन अगर किसानों ने यह काम नहीं करवाए तो उनकी किस्त अटक सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Nov 2025 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 21st Installment: आज देश में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हैं और इनसे लाभ उठा रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

जो तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये की किस्तों में मिलती है. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. जो नवंबर में जारी हो सकती है. लेकिन अगर आपने एक जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है. जान लीजिए क्या है वह जरूरी काम और किन बातों का ध्यान रखना होगा.

कब जारी हो सकती है किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिला है. अगली यानी 21वीं किस्त नवंबर में जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. उम्मीद की जा रही है कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार 21वीं किस्त जारी करेगी.

यह भी पढ़ें: घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?

इसलिए किसानों को अभी से जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने चाहिए. जिससे उनके खाते में भुगतान आने में कोई दिक्कत न हो. अगर जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो पात्र होते हुए भी आपकी किस्त अटक सकती है.

जरूरी काम जो करवाने हैं

अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त बिना रुकावट आपके खाते में आ.  तो आपको दो जरूरी काम करवाने होंगे. पहला है भू-सत्यापन. इसमें आपकी जमीन का सत्यापन किया जाता है. जिससे यह तय हो सके कि आप वास्तविक किसान हैं और आपके नाम पर खेती लायक भूमि है. इस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जिन किसानों का भू-सत्यापन नहीं हुआ है. उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिल पाता.

यह भी पढ़ें: पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?

तो दूसरा काम है ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग. ई-केवाईसी आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में करवा सकते हैं या योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं. इसके साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना भी जरूरी है. अगर यह लिंकिंग पूरी नहीं है तो पेमेंट रोक दिया जाता है. इन दोनों कामों को समय पर पूरा करके आप 21वीं किस्त का लाभ पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?

Published at : 09 Nov 2025 09:53 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News 21st Installment
और पढ़ें
Embed widget