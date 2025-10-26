दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) हाउसिंग स्कीम की शुरुआत कर दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 1026 फ्लैट्स को बिक्री के लिए उतारा गया है. कड़कड़डूमा में बन रहे इन हाई-राइज टावरों की खासियत यह है कि यह दिल्ली की अब तक की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होंगे. फ्लैट्स की कीमतें उनके आकार और सुविधाओं के आधार पर तय की गई हैं, जो 1.78 करोड़ से 3.08 करोड़ रुपये तक हैं. हर टावर में अलग-अलग श्रेणी के फ्लैट्स रखे गए हैं, जिनकी कीमत और सुविधाएं भी भिन्न हैं.

कंचनजंगा टावर में मिलेगी डबल पार्किंग और बड़े फ्लैट्स की सुविधा

कुछ टावरों में डबल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे इनकी कीमत भी अपेक्षाकृत अधिक रखी गई है. कंचनजंगा टावर में करीब 450 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जिनका आकार 158.58 से 171.91 वर्ग मीटर तक होगा. इनका रिजर्व प्राइस 1.95 करोड़ से 2.11 करोड़ रुपये तय किया गया है.

आरएच-02 टावर में सबसे सस्ते फ्लैट्स, सोलर पैनल के साथ पार्किंग भी

जिन खरीदारों का बजट सीमित है, उनके लिए आरएच-02 टावर में विकल्प मौजूद हैं. टावर ई, एफ, जी और एच में कुल 186 फ्लैट्स रखे गए हैं, जिनमें सोलर पैनल लगी छत और सतही पार्किंग की सुविधा होगी. फ्लैट्स का आकार 141.64 से 156.04 वर्ग मीटर तक और कीमत 1.78 से 1.97 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है.

सी टावर के फ्लैट्स में मिलेगा अतिरिक्त टेरिस एरिया, कीमत सबसे अधिक

सी टावर में बेसमेंट पार्किंग के साथ 30 फ्लैट्स शामिल किए गए हैं. इनमें कुछ में डबल पार्किंग की भी सुविधा है. इन फ्लैट्स का आकार 141.64 से 250.32 वर्ग मीटर और कीमत 1.85 करोड़ से 3.08 करोड़ रुपये तक है. खास बात यह है कि इनमें अतिरिक्त टेरिस एरिया (7.17 से 48.09 वर्ग मीटर तक) दिया जाएगा, जिससे इनकी स्पेस और आकर्षक बनती है. एच टावर में भी ऐसे पांच प्रीमियम फ्लैट्स शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल 154.14 से 244.06 वर्ग मीटर और कीमत 2.01 से 3.01 करोड़ रुपये तक है.

कीमत में मेंटेनेंस, जीएसटी और अन्य चार्ज शामिल नहीं

डीडीए ने स्पष्ट किया है कि घोषित रिजर्व प्राइस में मेंटेनेंस चार्ज, जीएसटी, कनवर्जन शुल्क और पानी के कनेक्शन जैसी लागतें शामिल नहीं हैं. इच्छुक खरीदार डीडीए की वेबसाइट पर ब्रोशर देखकर फ्लैट्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

31 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन, दिसंबर में होगा ई-ऑक्शन

इस स्कीम के तहत सैंपल फ्लैट्स 25 अक्टूबर से देखने के लिए उपलब्ध होंगे. उसी दिन हेल्प डेस्क नंबर 1800-110-332 भी सक्रिय किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगी. आवेदकों को फाइनल आवेदन 24 नवंबर शाम छह बजे तक जमा करना होगा. ई-ऑक्शन की प्रक्रिया 1 से 4 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी.

कड़कड़डूमा में बन रही दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत

यह पूरा प्रोजेक्ट पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में तैयार किया जा रहा है. 155 मीटर ऊंचाई और 48 मंजिलों के साथ यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी. स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी www.dda.gov.in और https://eservices.dda.org.in पर उपलब्ध है.

