क्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?

Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड में बाहरी राज्य के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू होगा. लेकिन क्या बाइक सवारों को भी देना होगा टैक्स. जान लीजिए किन वाहनों को दी गई है इससे छूट.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Uttarakhand Green Cess:  उत्तराखंड घूमने के लिए बहुत से लोग जाते हैं. खास तौर पर सर्दियों की शुरुआत होने के बाद जब मौसम साफ और पर्यटन के लिए अनुकूल होता है. बहुत से यात्री अपने खुद के व्हीकल्स से आते हैं. चाहे बाइक हो या कार. हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर एक नया कदम उठाया है और ग्रीन सेस लागू करने का फैसला किया है.  यह टैक्स दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा. 

अनुमान है कि इससे हर साल 100-150 करोड़ रुपये का एक्सट्रा रेवेन्यू जुटाया जाएगा. इस टैक्स का मकसद राज्य में एयर पॉल्यूशन को कम करना पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना है. गाड़ी के प्रकार के हिसाब से टैक्स रेट अलग-अलग है. कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है क्या बाइक से जाने पर भी देना होगा ग्रीन सेस. जान लीजिए जवाब.

क्या बाइक वालों को भी देना होगा ग्रीन सेस?

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले वाहनों के लिए ग्रीन सेस लागू कर दिया है. हालांकि उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ वाहनों को ग्रीन टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है. इसमें दोपहिया वाहन यानी बाइक भी शामिल हैं.  अगर आप बाइक से उत्तराखंड जाते हैं तो फिर आपको यह टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होगी. 

इसके अलावा इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, राज्य में रजिस्टर्ड वाहन और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन जैसे एंबुलेंस और दमकल भी छूट में शामिल हैं. अगर कोई वाहन 24 घंटे के भीतर राज्य में दोबारा एंट्री करता है, तो उसे दोबारा टैक्स नहीं देना होगा. इसका मतलब यह है कि छोटे यात्री, स्थानीय लोग और बाइक से आने वाले पर्यटक इस टैक्स से प्रभावित नहीं होंगे.

कैसे चुकाना होगा ग्रीन सेस?

ग्रीन सेस में कितने रुपये चुकाने को होंगे इसे लेकर बात की जाए तो इनमें छोटे वाहन 80 रुपये, बस 140 रुपये, मालवाहक वाहन 250 रुपये और ट्रकों का टैक्स उनके वजन के हिसाब से 120 से 700 रुपये तक निर्धारित किया गया है. टैक्स की वसूली के लिए उत्तराखंड में राज्य की सीमाओं पर अब ANPR कैमरे लगाए गए हैं. जो हर एंट्री करने वाले वाहन का नंबर रिकॉर्ड करेंगे. पहले 16 कैमरे काम कर रहे थे. 

अब उनकी संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है जिससे डेटा रिकॉर्डिंग और निगरानी और बेहतर हो. यह डेटा एक प्राइवेट वेंडर कंपनी को भेजा जाएगा. जो बाहरी राज्यों के वाहन और उनके NPCI वॉलेट नंबर की पहचान करेगी. इसके बाद ग्रीन टैक्स ऑटोमेटिक कटकर सीधे परिवहन विभाग के खाते में जमा होगा. इसका मतलब है कि वाहन मालिक को किसी काउंटर पर खड़े होने या मैन्युअल पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरी प्रोसेस डिजिटल होगी.

Published at : 26 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Embed widget