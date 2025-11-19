हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप

क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम मोदी की ओर से देश के करोड़ों किसानों के खाते में 21वीं किस्त भेज दी गई है. लेकिन कई किसानों को अब तक किस्त नहीं मिली है. जान लीजिए ऐसे में क्या कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Nov 2025 03:29 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment:  देश भर के करोड़ों किसान पूरे साल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार करते हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से 21वीं किस्त जारी कर दी है. डीबीटी के जरिए करोड़ों किसानों तक सीधे रुपये पहुंच गए हैं. तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस किस्त का लाभ मिला है. 

लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ किसान ऐसे भी रह गए हैं जिन्हें रकम नहीं मिली. अगर किस्त जारी होने के बाद आपके भी खाते में पैसे नहीं आए हैं. तो फिर ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जान लीजिए अगर आपके खाते में नहीं आयए किसान निधि का पैसे. तो ऐसे में क्या कदम उठा सकते हैं आप. 

किस्त नहीं आई तो पहले यह काम करें

सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में लाभ रहे किसानों के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं. जिनके आधार पर ही उन्हें किस्त के पैसे मिलते हैं. कई किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है और इसी वजह से उनकी किस्त अटकी हो सकती है. इसके बाद आधार लिंकिंग भी जरूरी है. अगर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है. तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. कई मामलों में पाया गया कि किसान भूमि सत्यापन नहीं करवाते. 

इस प्रक्रिया से यह तय होता है कि लाभार्थी वास्तव में खेती लायक जमीन के मालिक है या नहीं. अगर भूमि सत्यापन अधूरा है. तो किस्त रोक दी जाती है. कभी-कभी फॉर्म में गलत जानकारी भरने के चलते भी पेमेंट अटक जाता है. ऐसे में न सिर्फ किस्त रुकती है बल्कि जांच भी हो सकती है. कुछ किसान अपात्र होने के चलते भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं. इसलिए पहले पता करना जरूरी है किस वजह से किस्त नहीं मिली है. 

पैसा नहीं आया तो ऐसे मिलेगी मदद

अगर आपको लगता है कि सारी चीजें पूरी है और फिर भी किस्त नहीं आई. तो आप सीधे मदद ले सकते हैं. इसके लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 और 011-24300606 पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं. पोर्टल पर हेल्पडेस्क का ऑप्शन भी मौजूद है. यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके आप अपनी समस्या सबमिट कर सकते हैं. 

अगर आपको लिखित रूप में बात रखना आसान लगता है. तो pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं. सरकार हर शिकायत की जांच करती है और भुगतान से जुड़ी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करती है. इसलिए अगर आपके खाते में 2000 रुपये नहीं आए हैं. तो इन तरीकों से मुश्किल दूर हो सकती है. 

Published at : 19 Nov 2025 03:28 PM (IST)
