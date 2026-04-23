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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयुवाओं की मौज! PM इंटर्नशिप स्कीम में अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

युवाओं की मौज! PM इंटर्नशिप स्कीम में अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब युवाओं को 9000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड मिलेगा और साथ ही 6000 अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. जानिए कौन कर सकता है अप्लाई?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 04:02 PM (IST)
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  • योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है।

PM Internship Scheme: भारत सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजन, जिसमें अब बड़ा बदलाव किया गया है. इस योजना को पहले से ज्यादा आकर्षक बना दिया गया है, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ ही व्यावहारिक अनुभव भी हासिल कर सकें और नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों.

क्या है बड़ा बदलाव?

  • अब इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 9 हजार हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा.
  • जरूरी बात कि इसमें से 90 प्रतिशत पैसे सरकार देगी.
  • इसके अलावा इंटर्न को 6 हजार की अतिरिक्त सहायता दो किस्तों में मिलेगी.

उम्र में हुआ बदलाव

  • इसके लिए 18 से 25 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं.
  • यहीं पहले 21 से 24 साल थी.

अब कौन कर सकता है अप्लाई?

  • अब लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं.
  • लेकिन ध्यान रहें कि इसके लिए कॉलेज और संस्थान से NOC (No Objection Certificate) देना होगा.

क्या मिलेगा फायदा?

  • इसमें छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा.
  • जहां छात्र को थ्योरी का अनुभव होता था, लेकिन इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा.
  • साथ ही युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़गी.

किन सेक्टर में मिलेगा मौका?

  • ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)
  • नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)
  • सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्र

किस नीति से जुड़ी है योजना?

  • यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाई गई है.
  • इसमें  experience-based learning और industry exposure पर जोर दिया गया है.

सरकार का यहीं मकसद है कि इस बदलाव से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और वे पढ़ाई के साथ ही नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे.

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Published at : 23 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Stipend Utility News PM Internship Scheme
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