टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर, फैंस को हिट हुआ नॉस्टैल्जिया 

Sachin Tendulkar Indian Team Jersey: सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की ब्लू जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे. उनकी तस्वीरें देखकर फैंस को एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हो गया. दिग्गज तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह टीम इंडिया की हालिया जर्सी में दिखे. एक बैकसाइड से क्लिक की हुई तस्वीर में सचिन की 10 नंबर जर्सी दिख रही है.

सोशल मीडिया पर उनकी शेयर की हुई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. मास्टर-ब्लास्टर ने तस्वीरों के कैप्शन के जरिए बताया कि यह एक पार्टनरशिप पोस्ट है, लेकिन फोटोज ने क्रिकेट फैंस को उनके पुराने दिन याद दिला दिए.

SACHIN TENDULKAR IN THE TEAM INDIA'S JERSEY. 🥹❤️



- The God of Cricket. pic.twitter.com/A0pZZ58qN2 — Tanuj (@ImTanujSingh) July 3, 2026

रिटायर हो चुकी है 10 नंबर की जर्सी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI सचिन तेंदुलकर के सम्मान में उनकी 10 नंबर की जर्सी रिटायर कर चुका है. इसका मतलब है कि अब टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहनकर नहीं खेल सकता है. आईपीएल 2013 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले तेंदुलकर की जर्सी फ्रेंचाइजी ने पहले ही रिटायर कर दी थी.

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सोशल मीडिया पर एक्टिव सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से ही सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. इसके अलावा वह काफी तस्वीरें और वीडियोज साझा करते हैं.

सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय करियर

दिग्गज तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले, जिसमें 200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल शामिल है. टेस्ट की 329 पारियों में बैटिंग करते हुए तेंदुलकर ने 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल रहे. हाई स्कोर 248* का रहा.

वनडे की 452 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 44.83 की औसत से 18426 रन स्कोर किए, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल रहे. हाई स्कोर 200* का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की इकलौती पारी में उन्होंने 10 रन स्कोर किए. सचिन तेंदुलकर के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 शथक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

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