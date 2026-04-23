इन महिलाओं को सरकार देती है 12000 रुपए सालाना, कैसे उठाएं योजना का लाभ? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 18 साल से अधिक उम्र की महिला लाभ ले सकती है

Widow Pension Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के तहत 40.32 लाख से ज्यादा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि पति की मौत के बाद उन्हें आजीविका में सहारा मिल सके. यह योजना महिला कल्याण विभाग ने चलाई है.

योजना का मकसद क्या है?

इस योजना के तहत जरूरतमंद विधवा महिलाओं को सीधी आर्थित मदद मिलेगी.

महिलाएं आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगी.

कितनी महिलाओं को मिला लाभ?

अब तक 40 लाख 32 हजार 629 महिलाएं इस योजना से लाभ मिल गया है.

साथ ही 2016-17 से पहले लगभग 17.31 लाख लाभार्थी थे.

अब संख्या बढ़कर 40.32 लाख से ज्यादा हो गई है.

कैसे मिलती है पेंशन?

पेंशन की बात करें तो साल में 4 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं.

यानी हर 3 महीने के पैसे एक साथ ट्रांसफर होते हैं.

अप्रैल–जून

जुलाई–सितंबर

अक्टूबर–दिसंबर

जनवरी से मार्च तक

पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खाते में PFMS के जरिए जाता है.

कितनी मिलती है पेंशन?

पहले 500 हर महीने मिलते थे.

लेकिन 2012 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिए है.

कौन ले सकता है लाभ?

सबसे जरूरी महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए.

साथ ही पति का निधन हो गया हो.

महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.

ध्यान रहें परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए.

इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे और साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

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