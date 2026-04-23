Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीमा कंपनियां चिंतित, युवा नजरअंदाज कर रहे हैं भविष्य का जोखिम।

Health Insurance: आज के समय में बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं. ऐसे में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए मेडिकल खर्च उठाना भारी पड़ जाता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरी माना जाता है. लेकिन 24 से 34 साल के कई युवा इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखते हैं. एक सर्वे के मुताबिक, इस उम्र के 55 प्रतिशत लोग पॉलिसी लेने के तीन साल के अंदर ही इसे छोड़ देते हैं. यानी लोग शुरूआत में इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन इसे बनाए रखने की सोच मजबूत नहीं होती है.

पॉलिसी छोड़ने की वजह क्या है?

अगर बात करें इसके पीछे की वजह की तो 34 प्रतिशत लोगों ने पॉलिसी इसलिए बंद की क्योंकि उन्हें लगा की वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. इसके साथ ही देखा गया है कि इंश्योरेंस को काफी लोग गैर-जरूरी खर्च मान लेते हैं.

महंगाई और खर्च का दबाव

इसकी मुख्य वजह 46 प्रतिशत लोगों ने महंगे प्रीमियम को बताया है.

इसके साथ ही 66 प्रतिशत लोगों पर पहले से लोन थी ( 33 प्रतिशत पर्सनल, 17 प्रतिशत होम लोन)

ऐसे में जब बजट कम होता है तो लोग सबसे पहले इंश्योरेंस का खर्च कम किया जाता है.

प्रीमियम और फायदा क्या है?

बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की तो इसका प्रीमियम हर साल बढ़ता है.

जिसके कारण युवाओं को इसमें लंबे समय तक फायदा नजर नहीं आता है.

फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रीमियम 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.2 लाख करोड़ हो गया है.

लेकिन कवरेड सिर्फ 1.4 प्रतिशत बढ़कर 58 करोड़ तक ही पहुंचा है.

कंपनियों के लिए चिंता बढ़ी

अब लोग कंपनी बदलने के बजाय पूरी इंश्योरेंस कैटेगरी ही छोड़ रहे हैं.

इससे इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ता है.

लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर अचानक कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई तब वह क्या करेंगे? बड़ी संख्या में युवा हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे वे फ्यूचर में जोखिम में पड़ सकते हैं.